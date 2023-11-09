Son Dakika: Tuzlaspor Başkanı Mehmet Berzan İlhanlı hakkında kara para aklama ve örgüt kurmak suçlamasıyla soruşturma açıldı

Gazeteci Murat Ağırel geçtiğimiz günlerde Tuzlaspor ile ilgili çarpıcı iddialarda bulunmuştu. Halk TV'deki programda kulübün biletleri fahiş fiyata sattığını ancak "Satın alındı" olarak görülen koltuklarda kimsenin maç izlemediğini örnek gösteren Ağırel, kara para aklanıyor olabileceğini söylemişti. İddialar üzerine harekete geçen Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Tuzlaspor Başkanı Mehmet Berzan İlhanlı hakkında soruşturma başlattı.

KARA PARA AKLAMA VE ÖRGÜT KURMAK İLE SUÇLANIYOR

Tuzlaspor Başkanı Mehmet Berzan İlhanlı hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Malvarlığı değerlerini aklama', '7258 sayılı kanuna muhalefet', 'Malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek' ve 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' suçlarından soruşturma başlatıldı.

NE OLMUŞTU?

Gazeteci Murat Ağırel, Tuzlaspor'da bilet satışı üzerinden kara para aklandığını iddia etmişti. Murat Ağırel söz konusu iddiayı dile getirdiği programda İlhanlı ailesinin Bulgaristan'daki FC Etar'ın da sahibi olduğunu hatırlatarak, "Ulaştığım kaynak diyor ki, başkanın Bulgaristan'da bahis sitesi de var. Bu bahis sitesinden elde ettiği gelirleri bilet gelirleriyle legalleştiriyor. Ve bununla aynı zamanda Gökhan Çıra ve Selin Ciğerci'nin güzellik şirketi üzerinden de bu para piyasaya sokuluyor. Yani aklanma işlemi yapılıyor." demişti.