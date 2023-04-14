Son Dakika: Süper Lig'in lideri Galatasaray, Kayserispor'u 6-0 mağlup ederek gövde gösterisi yaptı

Son dakika: Lider Galatasaray, Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor'u 6-0'lık skorla mağlup etti. İlk yarıda fırtınalar estiren Icardi, hat-trick'e imza atıp Rashica'ya gol pası verdi. İkinci yarıda da Kerem ve Zaniolo sahneye çıktı. Lider, farklı galibiyetle 3 puanı hanesine yazdırdı.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında lider Galatasaray ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Aslan, taraftarı önünde farklı kazandı.

ICARDİ FIRTINASI

Galatasaray, ilk yarıda fırtına gibi esti. Sarı-Kırmızılılar, devreyi 4-0'lık skorla önde kapattı. Tüm gollere Mauro Icardi damgası vuruldu.

HAT-TRICK VE ASİST

Icardi 18. dakikada gol perdesini açtı. 24'te Milot Rashica'ya asist yaptı. 42'de kazanılan penaltıyı gole çeviren isim Icardi oldu. 45+12'de penaltıyı kaçıran Icardi, kaleciden dönen topu tamamlayıp skoru 4-0'a getirdi. Kayserispor'da ilk yarının sonunda Majid Hosseini kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Galatasaray, ikinci yarıda zorlanmadan skora ulaştı.

KEREM'DEN FRİKİK GOLÜ

Galatasaray'da 58. dakikada sahneye Kerem Aktürkoğlu çıktı. Yetenekli kanat oyuncusu attığı frikik golüyle tribündekileri ve ekran başındakilari mest etti.

ZANIOLO USTA İŞİ

71'de gol sırasını Nicolo Zaniolo aldı. Oyuna sonradan giren İtalyan yıldız, skoru 6-0'a getirdi. Savunma arkasına koşu atan Zaniolo, şık bir ilk dokunuşla topu yakaladı. Ardından sert şutla kaleciyi avlayan Zaniolo, farkı 6'ya yükseltti.

SERİ 10 MAÇA ÇIKTI

Evindeki son 9 maçını kazanan Galatasaray, 6-0'lık Kayserispor galibiyetiyle bu seriyi 10 maça taşımayı başardı.

YENİ TRANSFER DURDURULAMIYOR

Nicolo Zaniolo, Galatasaray formasıyla iç sahada oynadığı tüm maçlarda skor katkısı üretti. Kasımpaşa, Adana Demirspor ve Kayserispor maçlarını boş geçmedi.

FARK 9'A ÇIKTI

Bu galibiyetle puanını 66'ya çıkartan lider Galatasaray, maç fazlasıyla en yakın takipçisi Fenerbahçe'ye 9 puan fark atmış oldu.

ÇAĞDAŞ ATAN İLKİ YAŞADI

Kayserispor'un genç antrenörü Çağdaş Atan'ın teknik direktörlük kariyerinde ilk kez çalıştırdığı bir takım 6 gol yedi.