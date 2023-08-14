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Son Dakika: Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş, deplasmanda Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti

Spor Haberleri

Son dakika: Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş, deplasmanda Karagümrük'le kozlarını paylaştı. Mücadeleyi kazanan taraf 1-0'lık skorla Beşiktaş oldu.

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu Beşiktaş, VavaCars Fatih Karagümrük deplasmanında açtı. Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşma 1-0 siyah-beyazlıların üstünlüğüyle bitti.

Haftanın merakla beklenen maçları arasında olan bu mücadelenin ilk yarısı temposuz geçti.

Son Dakika: Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş, deplasmanda Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti

47. dakikada ceza sahasına giren Vincent Aboubakar, Baniya'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Erkan Özdamar, bu pozisyonda penaltı noktasını gösterdi.

Son Dakika: Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş, deplasmanda Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti

Penaltıda topun başına geçen Aboubakar, kaleci Dituro'yu geçemedi. Kamerunlu golcü, oldukça pasif bir vuruş yaptı ve takımını öne geçirecek fırsatı tepti.

86'ıncı dakikada Masuaku'nun sol kanattan ortaladığı topta Rebic kafayla ceza yayı üzerine indirdi. Topun gelişine harika vuran Gedson Fernandes takımını öne geçirdi. Mücadele bu skorla sona erdi.

Son Dakika: Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş, deplasmanda Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Atatürk Olimpiyat Stadı Trendyol Süper Lig Fatih Karagümrük Beşiktaş Spor Haberler Son Dakika

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