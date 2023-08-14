Son Dakika: Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş, deplasmanda Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti

Son dakika: Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş, deplasmanda Karagümrük'le kozlarını paylaştı. Mücadeleyi kazanan taraf 1-0'lık skorla Beşiktaş oldu.

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu Beşiktaş, VavaCars Fatih Karagümrük deplasmanında açtı. Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşma 1-0 siyah-beyazlıların üstünlüğüyle bitti.

İLK YARI TEMPOSUZ GEÇTİ

Haftanın merakla beklenen maçları arasında olan bu mücadelenin ilk yarısı temposuz geçti.

ABOUBAKAR PENALTI KAÇIRDI

47. dakikada ceza sahasına giren Vincent Aboubakar, Baniya'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Erkan Özdamar, bu pozisyonda penaltı noktasını gösterdi.

PASİF BİR VURUŞ YAPTI

Penaltıda topun başına geçen Aboubakar, kaleci Dituro'yu geçemedi. Kamerunlu golcü, oldukça pasif bir vuruş yaptı ve takımını öne geçirecek fırsatı tepti.

GEDSON SAHNEDE

86'ıncı dakikada Masuaku'nun sol kanattan ortaladığı topta Rebic kafayla ceza yayı üzerine indirdi. Topun gelişine harika vuran Gedson Fernandes takımını öne geçirdi. Mücadele bu skorla sona erdi.