Son Dakika: Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, Gaziantep FK'yı deplasmanda 3-0 mağlup etti

Son dakika: Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, Gaziantep FK'yı deplasmanda 3-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren goller, Kerem Aktürkoğlu ve Icardi'den (2) geldi.

Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, deplasmanda Gaziantep FK ile kozlarını paylaştı. Tempo seviyesi yüksek mücadeleyi sarı-kırmızılılar, 3-0 kazandı.

KEREM ATTI AMA OFSAYT

Mücadeleye adeta fırtına gibi başlayan Galatasaray'da yıldız futbolcu Kerem Aktürkoğlu maçın 2. dakikasında fileleri havalandırdı fakat gol ofsayta takıldı.

YİNE KEREM

İptal olan gol sonrası oyun yeniden hareketlendi. Kerem Aktürkoğlu bir kez daha sahneye çıktı ve takımını deplasmanda 1-0 öne geçirdi.

ICARDI SAHNEDE

İkinci yarıda da baskılı oynayan konuk takım, 64. dakikada yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin kaydettiği şahane golle 2-0 öne geçti.

ICARDI BİR KEZ DAHA SAHNEDE

Attığı gol sonrası takımına bir de penaltı kazandıran Arjantinli golcü topun başına geçti. Kaleci ve meşin yuvarlağı ayrı ayrı köşelere yollayan Icardi, kendisinin 2. takımının 3. golünü attı.

KEREM ATTI YİNE OFSAYT

Peş peşe bulduğu gollerle vitesi yükselten sarı-kırmızılılar, gecenin yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nun kaydettiği golle durumu 4-0 yaptı. Hakem Ali Şansalan golden önce Kerem Demirbay'ın elle oynama şüphesiyle pozisyonu VAR'dan izleyip golü iptal etti.