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Son Dakika: Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, Gaziantep FK'yı deplasmanda 3-0 mağlup etti

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Son dakika: Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, Gaziantep FK'yı deplasmanda 3-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren goller, Kerem Aktürkoğlu ve Icardi'den (2) geldi.

Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, deplasmanda Gaziantep FK ile kozlarını paylaştı. Tempo seviyesi yüksek mücadeleyi sarı-kırmızılılar, 3-0 kazandı.

Mücadeleye adeta fırtına gibi başlayan Galatasaray'da yıldız futbolcu Kerem Aktürkoğlu maçın 2. dakikasında fileleri havalandırdı fakat gol ofsayta takıldı.

Son Dakika: Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, Gaziantep FK'yı deplasmanda 3-0 mağlup etti

Son Dakika: Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, Gaziantep FK'yı deplasmanda 3-0 mağlup etti

İptal olan gol sonrası oyun yeniden hareketlendi. Kerem Aktürkoğlu bir kez daha sahneye çıktı ve takımını deplasmanda 1-0 öne geçirdi.

Son Dakika: Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, Gaziantep FK'yı deplasmanda 3-0 mağlup etti

İkinci yarıda da baskılı oynayan konuk takım, 64. dakikada yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin kaydettiği şahane golle 2-0 öne geçti.

Son Dakika: Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, Gaziantep FK'yı deplasmanda 3-0 mağlup etti

Attığı gol sonrası takımına bir de penaltı kazandıran Arjantinli golcü topun başına geçti. Kaleci ve meşin yuvarlağı ayrı ayrı köşelere yollayan Icardi, kendisinin 2. takımının 3. golünü attı.

Son Dakika: Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, Gaziantep FK'yı deplasmanda 3-0 mağlup etti

Peş peşe bulduğu gollerle vitesi yükselten sarı-kırmızılılar, gecenin yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nun kaydettiği golle durumu 4-0 yaptı. Hakem Ali Şansalan golden önce Kerem Demirbay'ın elle oynama şüphesiyle pozisyonu VAR'dan izleyip golü iptal etti.

Son Dakika: Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, Gaziantep FK'yı deplasmanda 3-0 mağlup etti

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Kerem Aktürkoğlu Gaziantep FK Galatasaray Spor Haberler Son Dakika

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