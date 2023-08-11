Son Dakika: Süper Lig'de sezonun açılış maçında Trabzonspor, Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti.
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Son dakika: 2023-2024 sezonunun Trendyol Süper Lig açılış maçında Trabzonspor, Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazanarak sezona 3 puanla başladı.
Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun açılış maçında Trabzonspor, Fraport TAV Antalyaspor ile kozlarını paylaştı. Karşılaşmayı bordo-mavili ekip kazanarak hanesine 3 puanı yazdırdı.
Mücadelenin 9'uncu daikasında bordo-mavililerin ilk golünü kaydeden Stefano Denswil, Trenyol Süper Lig'in bu sezonki ilk golünü atmış oldu.
Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, 54. dakikada hakeme itirazları sonrası sarı kart gördü.
Geçen sezonu 57 puanla 6. sırada tamamlayan bordo-mavililer, yeni sezonun ilk maçında saha ve seyirci avantajını kullanarak iyi bir başlangıç yaptı.