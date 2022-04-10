Son Dakika: Spor Toto Süper Lig'de küme düşen ilk takım Yeni Malatyaspor oldu

Süper Lig'in 32. haftasında evinde GZT Giresunspor'a 1-0 yenilen Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un ligin bitimine 6 hafta kala küme düşmesi kesinleşti.

TRAORE'DEN GELDİ

Kümede kalma mücadelesi veren GZT Giresunspor ise bu galibiyetle nefes aldı. Traore'nin 23. dakikada attığı golle galibiyete uzanan Giresunspor, puanını 39'a yükseltti. Malatyaspor ile 20 puanla lige veda etti.

BAŞKAN BIRAKTI

20 puanla son sırada kalan Yeni Malatyaspor, Süper Lig'e veda eden ilk takım oldu. Başkan Adil Gevrek hafta içi istifa etmişti. Takım kaptanları Adem Büyük ve Sadık Çiftpınar da Malatyaspor'la mukavelesini feshetmişti.