Son Dakika: Spor Toto Süper Lig'de küme düşen ilk takım Yeni Malatyaspor oldu - Haberler

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Son Dakika: Spor Toto Süper Lig'de küme düşen ilk takım Yeni Malatyaspor oldu

Haberler.com - Ömer Özarslan - Spor
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Son dakika: Süper Lig'de bitime 6 hafta kala küme düşen ilk takım Yeni Malatyaspor oldu. Giresunspor'a evinde 1-0 mağlup olan Yeni Malatyaspor'un küme düşmesi 6 hafta kala kesinleşti.

Süper Lig'in 32. haftasında evinde GZT Giresunspor'a 1-0 yenilen Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un ligin bitimine 6 hafta kala küme düşmesi kesinleşti.

Son Dakika: Spor Toto Süper Lig'de küme düşen ilk takım Yeni Malatyaspor oldu

TRAORE'DEN GELDİ

Kümede kalma mücadelesi veren GZT Giresunspor ise bu galibiyetle nefes aldı. Traore'nin 23. dakikada attığı golle galibiyete uzanan Giresunspor, puanını 39'a yükseltti. Malatyaspor ile 20 puanla lige veda etti.

Son Dakika: Spor Toto Süper Lig'de küme düşen ilk takım Yeni Malatyaspor oldu

BAŞKAN BIRAKTI

20 puanla son sırada kalan Yeni Malatyaspor, Süper Lig'e veda eden ilk takım oldu. Başkan Adil Gevrek hafta içi istifa etmişti. Takım kaptanları Adem Büyük ve Sadık Çiftpınar da Malatyaspor'la mukavelesini feshetmişti.

Son Dakika: Spor Toto Süper Lig'de küme düşen ilk takım Yeni Malatyaspor oldu

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Spor, Haberler

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