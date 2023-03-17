Son Dakika: Sivasspor-Fiorentina maçında futbolcu Bianco'ya yumruk atan taraftar dahil 2 kişi tutuklandı

Son dakika: UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu maçında Sivasspor, sahasında Fiorentina'ya 4-1 mağlup oldu. Mücadelenin son anlarında sahaya giren 2 taraftarda biri, İtalyan futbolcu Alessandro Bianco'ya saldırarak futbolcunun burnunu kırdı. Polis ekiplerince gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda Sivasspor'un Fiorentina'yı konuk ettiği karşılaşmanın son anlarında sahaya giren 2 taraftardan biri Fiorentinalı futbolcu Alessandro Bianco'ya saldırmıştı. Adliyeye sevk edilen taraftarlar için mahkeme kararını verdi.

BIANCO'YA SALDIRAN TARAFTAR TUTUKLANDI

Sivasspor-Fiorentina maçında Alessandro Bianco'ya yumruk atan taraftar ve sahaya atlayan başka bir taraftar, gözaltına alındıktan sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Sivasspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu rövanş maçında sahasında Fiorentina'ya 4-1 yenildiği maçın son anlarında kale arkasındaki tribünlerden Muhammet Enes Çiloğlu (28) ve Sabri Sefa Soylu isimli 2 taraftar sahaya girdi. Bu kişilerden Muhammet Enes Çiloğlu, Fiorentinalı futbolcu Alessandro Bianco'ya fiziki müdahalede bulundu. Sahadaki güvenlik görevlileri tarafından yakalanarak stat dışına çıkarılan 2 taraftar, polis ekiplerince gözaltına alınmış ardından ise adliyeye sevk edilmişti.

Taraftarın saldırdığı Alessandro Bianco'nun son hali: