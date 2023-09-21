Son Dakika: Şenol Güneş'ten sürpriz tercih! Club Brugge-Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu
Son dakika: UEFA Konferans Ligi D Grubu ilk maçında Beşiktaş, deplasmanda Club Brugge'e konuk oluyor. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu.
UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun ilk haftasında Beşiktaş, Belçika ekibi Club Brugge'e konuk olacak. Jan Breydel Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak. Belaruslu hakem Aleksei Kulbakov'un yöneteceği müsabaka, Exxen platformundan canlı yayınlanacak.
Beşiktaş'ta Tayfur Bingöl kadroda yer almıyor. Ayrıca UEFA kadrosunda yer almayan Umut Meraş ve Gökhan İnler de kadroda bulunmuyor. Club Brugge'de Nusa'nın durumu maç saatinde belli olacak.
Beşiktaş; Mert, Rosier, Bailly, Amartey, Masuaku, Amir, Demir Ege, Rashica, Gedson, Muleka, Aboubakar
Club Brugge; Mignolet; Mechele, Sabbe, Spileers, De Cuyper; Skov Olsen, Vetlesen, Onyedika, Skoras; Vanaken, Thiago
Club Brugge: Jackers, Ordonez, Odoi, Jutgla, Barbera, Nielsen, Boyata, Balanta, Hamma
Beşiktaş: Ersin, Onur, Colley, Rebic, Salih, Cenk, Oxlade-Chamberlain, Ghezzal, Necip, Zaynutdinov, Onana, Semih