Son dakika: Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında temsilcimiz Galatasaray, sahasında Alman devi Bayern Münih'e 3-1 mağlup oldu.

Son Dakika: Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Galatasaray, sahasında Bayern Münih'e 3-1 mağlup oldu

Temsilcimiz Galatasaray Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında sahasında Alman devi Bayern Münih ile kozlarını paylaştı. 4 gollü maçın kazananı konuk takım oldu.

COMAN PERDEYİ AÇTI

Maça hızlı başlayan konuk takım, ilk pozisyonda gol buldu. Leroy Sane'nin pasında Coman, ceza sahası içi sağ çaprazında düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı.

ICARDI'DEN PANENKA PENALTI

28. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Topun başına geçen Icardi, takımı geride olmasına rağmen büyük bir soğukkanlılıkla panenka vuruşla penaltıyı gole çevirdi ve maça denge geldi.

İLK YARI ÜSTÜN OYNADIK

Galatasaray, seyircisinin desteğini de arkasına alarak ilk yarıda rakip kaleyi şuta boğdu.

HARRY KANE ATTI

73. dakikada sağ kanatta Musiala'nın içeriye çevirdiği topta kale önünde Harry Kane'in vuruşu Boey'den döndü. Dönen topu tekrar tamamlayan Kane topu ağlara yolladı ve durum 2-1'e geldi.

MUSIALA FARKI AÇTI

79. dakikada ise sol kanattan içeriye çevrilen topta topu alan Musiala bomboş pozisyonda topu köşeye yolladı ve durum 3-1 oldu.