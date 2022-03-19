Son Dakika: Ramazan ayı boyunca Süper Lig'deki akşam maçları 20.30'da başlayacak

Türkiye Futbol Federasyonu, 31-32-33 ve 34. haftanın fikstürünü açıkladı. TFF ayrıca, Ramazan ayı boyunca akşam maçlarının saatlerinin 20.30 olarak düzenlendiğini belirtti.

DERBİ PROGRAMLARI BELLİ OLDU

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi, 10 Nisan Pazar günü saat 20:30'da oynanacak. Trabzonspor - Beşiktaş karşılaşması, 3 Nisan Pazar günü saat 20:30'da oynanacak.

TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI 20.30'DA

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki yarı final karşılaşmaları da 20.30'da oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 4 haftalık ve Türkiye Kupası yarı final programını açıkladı.

Süper Lig'deki 4 haftalık program:

Ayrıntılar geliyor...