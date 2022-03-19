Son Dakika: Ramazan ayı boyunca Süper Lig'deki akşam maçları 20.30'da başlayacak - Haberler

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Son Dakika: Ramazan ayı boyunca Süper Lig'deki akşam maçları 20.30'da başlayacak

Haberler.com - Ömer Özarslan - Spor
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Son dakika: TFF, Ramazan ayı boyunca akşam maçlarının 20.30'da başlayacağını açıkladı. TFF'den yapılan açıklamada, "Ramazan münasebetiyle Ramazan ayı boyunca akşam maçlarının saatleri 20.30 olarak düzenlenmiştir" ifadeleri yer aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu, 31-32-33 ve 34. haftanın fikstürünü açıkladı. TFF ayrıca, Ramazan ayı boyunca akşam maçlarının saatlerinin 20.30 olarak düzenlendiğini belirtti.

DERBİ PROGRAMLARI BELLİ OLDU

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi, 10 Nisan Pazar günü saat 20:30'da oynanacak. Trabzonspor - Beşiktaş karşılaşması, 3 Nisan Pazar günü saat 20:30'da oynanacak.

Son Dakika: Ramazan ayı boyunca Süper Lig'deki akşam maçları 20.30'da başlayacak

TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI 20.30'DA

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki yarı final karşılaşmaları da 20.30'da oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 4 haftalık ve Türkiye Kupası yarı final programını açıkladı.

Süper Lig'deki 4 haftalık program:

Son Dakika: Ramazan ayı boyunca Süper Lig'deki akşam maçları 20.30'da başlayacak

Son Dakika: Ramazan ayı boyunca Süper Lig'deki akşam maçları 20.30'da başlayacak

Son Dakika: Ramazan ayı boyunca Süper Lig'deki akşam maçları 20.30'da başlayacak

Son Dakika: Ramazan ayı boyunca Süper Lig'deki akşam maçları 20.30'da başlayacak

Ayrıntılar geliyor...

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Spor Toto Süper Lig, TFF, Spor, Haberler

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Yorumlar (1)

Ibrahim Halil Kutluay:

Tabiki Stefan haklı taylani Barselona berkani Real Madrid istiyor onların hakkı daha çok kulüp var sırada ben sadece bunları yazıyorum bı defa stefanin milli takımın başında ne işi var onu öğrenmek hakkımız

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