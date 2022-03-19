Son Dakika: Ramazan ayı boyunca Süper Lig'deki akşam maçları 20.30'da başlayacak
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Son dakika: TFF, Ramazan ayı boyunca akşam maçlarının 20.30'da başlayacağını açıkladı. TFF'den yapılan açıklamada, "Ramazan münasebetiyle Ramazan ayı boyunca akşam maçlarının saatleri 20.30 olarak düzenlenmiştir" ifadeleri yer aldı.
Türkiye Futbol Federasyonu, 31-32-33 ve 34. haftanın fikstürünü açıkladı. TFF ayrıca, Ramazan ayı boyunca akşam maçlarının saatlerinin 20.30 olarak düzenlendiğini belirtti.
DERBİ PROGRAMLARI BELLİ OLDU
Fenerbahçe - Galatasaray derbisi, 10 Nisan Pazar günü saat 20:30'da oynanacak. Trabzonspor - Beşiktaş karşılaşması, 3 Nisan Pazar günü saat 20:30'da oynanacak.
TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI 20.30'DA
Ziraat Türkiye Kupası'ndaki yarı final karşılaşmaları da 20.30'da oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 4 haftalık ve Türkiye Kupası yarı final programını açıkladı.
Süper Lig'deki 4 haftalık program:
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