Son Dakika: Olayların damga vurduğu maçta Bursaspor, Amedspor'u 2-1 mağlup etti
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Son dakika: TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Bursaspor, sahasında Amedspor'u 2-1 mağlup etti. Yaşanan olayların damga vurduğu mücadelenin ilk yarısında maç, atılan yabancı maddeler nedeniyle sık sık durdu. Tribünde açılan pankartlar dikkat çekerken, konuya ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklamada bulundu.
Bursa spor ile Amed spor, TFF 2. Lig Beyaz Grup 25. hafta mücadelesinde Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Olayların damga vurduğu mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.
Yoğun güvenlik önlemleri altında oynanan ve özellikle ilk yarısında sahaya yabancı maddelerin yağdığı maçta Bursa spor'a galibiyeti getiren golleri, 28. dakikada Çağatay Yılmaz ile 81. dakikada Cenk Şahin kaydetti.
Dün gece sosyal medyada yer alan videolarda ise bir grup Bursa spor taraftarının, Amed spor kafilesinin konakladığı otelin önünde "Ne mutlu Türk'üm diyene" sloganları attığı ve Mehter Marşı çaldığı görülmüştü. Öte yandan havai fişek patlatan grup, Amedsporlulara yönelik küfürlü tezahüratlarda bulunmuştu.
Karşılaşma öncesi ısınmak için sahaya çıkan iki takım futbolcuları arasında kavga çıktı. Yoğun güvenlik önlemleri altında başlayan mücadele tribünlerden atılan yabancı maddeler nedeniyle sık sık durdu.
Amed spor maçında Bursa spor taraftarlarının açtığı pankartlar ise dikkat çekti. Yeşil-beyazlı tribünlerde "Beyaz Toros" ve "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım'ın pankartları açıldı. Tepki çeken görseller sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
Görselleri sokan kamu görevlilerin açığa alındığını belirten Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bursa'daki futbol müsabakasında, futbol seyrinin dışındaki görseller kabul edilemez ve spor ile bağdaştırılamaz. Bu görsellerin stada sokulmasında zafiyet gösteren kamu görevlileri ile ilgili soruşturma başlatılmış ve ilgili kamu görevlileri açığa alınmıştır." ifadesini kullandı.