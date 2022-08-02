Son Dakika: Norveçli orta saha oyuncusu Fredrik Midtsjö, resmen Galatasaray'da
Galatasaray, 28 yaşındaki Norveçli orta saha oyuncu Fredrik Midtsjö transferini resmen duyurdu. 3.5 milyon euro bonservis bedeli ödenen oyuncuyla 3 yıllık anlaşma sağlandı. Fredrik Midtsjö 975 bin euro maaş alacak.
- Güncelleme:
Galatasaray, uzun süredir uğraş verdiği '6 numara' transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı kırmızılı ekip resmi hesaptan paylaşılan video ile Fredrik Midtsjö transferini açıkladı.
3.5 MİLYON EURO BONSERVİS
Galatasaray, Okan Buruk'un da ısrarla istediği Norveçli orta sahasına kavuştu. Sarı kırmızlı ekip bu transfer için 3.5 milyon euro bonservis bedeli ödedi. 3 yıllık kontrata imza atan Norveçli oyuncu, 975 bin euro maaş kazanacak. Tecrübeli oyuncunun Galatasaray'ın bu hafta oynayacağı Antalyaspor maçında forma giymesi bekleniyor.