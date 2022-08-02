Son Dakika: Norveçli orta saha oyuncusu Fredrik Midtsjö, resmen Galatasaray'da

Galatasaray, uzun süredir uğraş verdiği '6 numara' transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı kırmızılı ekip resmi hesaptan paylaşılan video ile Fredrik Midtsjö transferini açıkladı.

3.5 MİLYON EURO BONSERVİS

Galatasaray, Okan Buruk'un da ısrarla istediği Norveçli orta sahasına kavuştu. Sarı kırmızlı ekip bu transfer için 3.5 milyon euro bonservis bedeli ödedi. 3 yıllık kontrata imza atan Norveçli oyuncu, 975 bin euro maaş kazanacak. Tecrübeli oyuncunun Galatasaray'ın bu hafta oynayacağı Antalyaspor maçında forma giymesi bekleniyor.