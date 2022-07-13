Mesut Özil, Başakşehir'de! Yıldız futbolcunun yarın sözleşme imzalaması bekleniyor
Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
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Fenerbahçe, Mesut Özil ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırdı. Yıldız futbolcunun yeni rotası ise Başakşehir oldu. Başakşehir resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla sosyal medyanın gündemine oturdu.
Fenerbahçe'de uzun süredir kadro dışı kalan Mesut Özil, sarı-lacivertli kulüple karşılık anlaşarak yollarını ayırdı. Başakşehir ile anlaşan futbolcunun yarın imza atması bekleniyor.
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Başakşehir Kulübü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla transfer ateşini yaktı. Başkan Göksel Gümüşdağ'ın 2018 yılında, Mesut Özil hakkında Alman gazetesi Bild'e verdiği röportajda kullandığı ifadeler gündeme bomba gibi düştü. Başakşehir resmi Twitter hesabı, Gümüşdağ'ın Mesut Özil hakkındaki sözlerine atıfta bulunarak "...birgün yollarımız Başakşehir'de kesişecek" cümlelerini paylaştı.