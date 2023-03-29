Son Dakika: Kulüpler Birliği'nde Beşiktaş'ın, "Ligden çekilen takımların maçları sayılmasın" önerisine 11 kulüpten 7'si olumlu oy verdi

Son dakika: Kulüpler Birliği'ndeki toplantıda Beşiktaş'ın sunduğu "Hatayspor ve Gaziantep'in maçları geçersiz sayılsın" önerisine 11 kulüpten 7'si olumlu oy verdi. Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, "7 kulüp bir görüşü savundu, 4 kulüp diğer görüşü. Hatayspor görüş bildirmek istemedi. Hiç öyle gerginlik yaşanmadı. Kararımızı 31 Mart'a kadar bildireceğiz" dedi.