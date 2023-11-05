Son Dakika: Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş, Antalyaspor'a 10 yıl sonra yenildi
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Son dakika: Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Antalyaspor'a 3-2 yenildi. Siyah-beyazlılar, 10 yıl aradan sonra Antalyaspor deplasmanından eli boş döndü.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Bitexen Antalyaspor'la deplasmanda kozlarını paylaştı. Siyah-beyazlılar, mücadeleden 3-2 yenik ayrıldı.
İlk yarının son saniyelerinde hızlı paslarla gelen Beşiktaş'ta Salih Uçan'ın sağ çaprazdan ortasında arka direkte dokunan Cenk Tosun topu ağlara yolladı ve Beşiktaş 1-0 öne geçti.
46'da sağ kanatta Sagiv Yehezkel'in pasında ceza yayı üstünde kaleyi karşıdan gören Saric, köşeye sert vurdu. Ersin Destanoğlu bu şuta engel olamadı. Antalyaspor beraberliği yakaladı.
50'de savunma arkasına iyi sarkan Sagiv Yehezkel kaleden açılan Ersin Destanoğlu'nu geçerek yaklaşık 25 metreden topu boş kaleye ağlara yolladı durum 2-1.
57'de sağ kanatta Bünyamin'in ortasında topu alan Yehezkel, Rosier'den sıyrılıp uzak köşeye vurdu. Direğin içine çarpan top ağlara gitti. Durum 3-1 oldu.
80'de sol kanatta ilerleyen Rebic içeriye çevirdi. Ayak içiyle topa gelişine dokunan Muleka topu ağlara yolladı ve durum 3-2 oldu. Maçta başka gol olmayınca Beşiktaş sahadan mağlup ayrıldı.