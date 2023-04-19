Son Dakika: Kanarya yine geri dönüşle kazandı! Fenerbahçe, Başakşehir'i deplasmanda 2-1'lik skorla mağlup etti

Son dakika: Fenerbahçe, geriye düştüğü maçta Başakşehir'i 2-1 mağlup etti. Başakşehir'in Aleksic'in golüyle ilk yarıyı 1-0 üstün kapattığı karşılaşmada Joao Pedro fırtınası esti. Tecrübeli forvet 88 ve 90+3'te attığı gollerle zaferi getirdi. Son 3 maçını 2-1'lik skorla kazanan Fenerbahçe, bu 3 maçta da geri dönüşe imza attı.