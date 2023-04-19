Son Dakika: Kanarya yine geri dönüşle kazandı! Fenerbahçe, Başakşehir'i deplasmanda 2-1'lik skorla mağlup etti
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Son dakika: Fenerbahçe, geriye düştüğü maçta Başakşehir'i 2-1 mağlup etti. Başakşehir'in Aleksic'in golüyle ilk yarıyı 1-0 üstün kapattığı karşılaşmada Joao Pedro fırtınası esti. Tecrübeli forvet 88 ve 90+3'te attığı gollerle zaferi getirdi. Son 3 maçını 2-1'lik skorla kazanan Fenerbahçe, bu 3 maçta da geri dönüşe imza attı.
Süper Lig'in 30'uncu haftasında Fenerbahçe deplasmanda Başakşehir ile kozlarını paylaştı. İlk yarısını ev sahibi ekibin 1-0 önde tamamladığı mücadeleyi Fenerbahçe ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-1 kazandı.
Başakşehir'in golünü adeta Samet Akaydin hazırladı. Arkasına bakmadan kimsenin olmadığı noktaya pas atan Samet, topu Aleksic'e armağan etti. Ev sahibi ekip, Danijel Aleksic'in 30. dakikada attığı golle maçta öne geçti.
İkinci yarıya baskılı başlayan Fenerbahçe'de oyuna sonradan giren Joao Pedro maçı kurtardı. Tecrübeli forvetin 88'inci dakikada ve 90+3'te attığı gollerle maçtan galip ayrılan taraf Fenerbahçe oldu.
Başakşehir maçta 1-0 üstünken 70'te Touba ikinci sarıdan kızardı. Ömer Ali Şahiner ise 2-1 geriye düştükten sonra kırmızı kart gördü.