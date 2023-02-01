Son Dakika: Icardi'den resital! Galatasaray, Ümraniyespor'u 3 golle devirdi ve çılgın seriyi 11 maça çıkardı

Son dakika: Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, sahasında Ümraniyespor'u 3-2 mağlup etti. Mauro Icardi'nin 2 gol atarak yıldızlaştığı mücadelede sarı-kırmızılılar, 2 kez geriye düşmesine rağmen kazanmasını bildi ve ligdeki galibiyet serisini 11 maça çıkardı.

Galatasaray ile Ümraniyespor, Süper Lig'in 22. haftasında NEF Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadelede iki kez geri düşen sarı-kırmızılılar, sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

İLK YARI ÜMRANİYESPOR'UN

Karşılaşmaya iki takım da etkili başlarken Ümraniyespor, 11. dakikada Umut Nayir ile öne geçti. Sarı-kırmızılılar bu gole 32. dakikada Abdülkerim Bardakcı ile karşılık verdi. İlk yarıda son sözü ise Oğuz Gürbulak söyledi ve Ümraniyespor soyunma odasına 2-1 önde gitti.

GALATASARAY, ICARDI İLE GERİ DÖNDÜ

Mücadelenin ikinci yarısında Galatasaray oyuna tamamen ağırlığını koyarken 60. dakikada Mauro Icardi, penaltıdan fileleri havalandırarak skoru 2-2'ye getirdi. Karşılaşmanın 77. dakikasında ise Avounou, ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı ve Ümraniyespor'u 10 kişi bıraktı. Eksik rakibine karşı adeta tek kale oynayan Galatasaray aradığı golü 83. dakikada Mauro Icardi ile buldu. Arjantinli yıldız bir kez daha sahneye çıktı ve sarı-kırmızılıları öne geçirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Galatasaray sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

LİDERLİĞİ PERÇİNLEDİ

Ümraniyespor'u 3-2 mağlup eden Galatasaray, liderliği perçinledi. Sarı-kırmızılılar, en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 7'ye çıkardı.