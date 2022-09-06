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Trabzonspor'un yeni transferi Mountassir Lahtimi trafik kazası geçirdi

Spor Haberleri

Trabzonspor'un yeni transferi Mountassir Lahtimi trafik kazası geçirdi

Trabzonspor'un yeni transferlerinden Mountassir Lahtimi trafik kazası geçirdi. Antrenmandan çıkan Lahtimi, havalimanı mevkisinde Gürcistan plakalı tır ile çarpıştı. Otomobilinde hasar oluşan Faslı futbolcu kazadan yara almadan kurtuldu.

Trabzonspor'un Rabat'tan kadrosuna kattığı yeni transferi Mountassir Lahtimi, bordo-mavili takımın idmanından çıktıktan sonra trafik kazası geçirdi.

GÜRCİSTAN PLAKALI TIR İLE ÇARPIŞTI

Alınan bilgiye göre, bordo-mavili takımın antrenmanından çıkan Lahtimi, otomobili ile havalimanı mevkisinde Gürcistan plakalı tır ile çarpıştı. Otomobilinde hasar oluşan Lahtimi, kazayı yara almadan atlattı. Kaza nedeniyle bir süre ulaşımın aksadığı yol, araçların bulunduğu yerden alınması ile yeniden açıldı.

Trabzonspor'un yeni transferi Mountassir Lahtimi trafik kazası geçirdi

LAHTIMI'NİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Konuya ilişkin Trabzonspor'un yaptığı açıklamada, "Futbolcumuz Montassir Lahtimi, bugün gerçekleştirdiğimiz antrenmanın ardından evine dönerken maddi hasarlı bir trafik kazası geçirmiştir. Sağlık durumu iyi olan oyucumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.

Trabzonspor'un yeni transferi Mountassir Lahtimi trafik kazası geçirdi

Kaynak: AA / Spor

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