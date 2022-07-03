"15 Temmuz Şehitleri Anma Hokey Turnuvası" başladı
AA - Ümit Kahrıman - Spor
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Osmaniye'de "15 Temmuz Şehitleri Anma Hokey Turnuvası" başladı.
Osmaniye'de "15 Temmuz Şehitleri Anma Hokey Turnuvası" başladı.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Fakıuşağı Mahallesi'ndeki Çim Hokeyi Sahası'nda organize edilen müsabakalara 12 takım katılıyor.
Hokey antrenörü Mehmet Sezer, 6 Temmuz'da sona erecek organizasyonda dereceye giren takımlara kupa ve madalya vereceklerini belirtti.
AA / Ümit Kahrıman - Spor