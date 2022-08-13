Son dakika haberi: Sivasspor'un yeni transferi Keita sağlık kontrolünden geçti Son dakika haberler: DG Sivasspor'un yeni transferi Kader Keita, Medicana Sivas Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. DG Sivasspor'un yeni transferi Kader Keita, Medicana Sivas Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. Sivasspor'un yeni transferi Kader Keita, ilk olarak kan tetkiklerinin yapılmasının ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayeneleri yapıldı. Sporcunun sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı. 21 yaşındaki Fildişi Sahilli oyuncunun herhangi bir sağlık probleminin olmadığı öğrenildi. - SİVAS İhlas Haber Ajansı / Spor Sivasspor Sivas Spor Haberler Son Dakika

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