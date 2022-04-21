Son dakika haberi | Milli bilardocu Savaş Bulut, Türkiye'ye şampiyon dönmek istiyor Açıklaması

Güney Kore'de düzenlenen Profesyonel Bilardo Turu'nda (PBA Tur) geçen yıl "mükemmel isteka" (Perfect Q) serisini başararak ismini PBA tarihine yazdıran milli bilardocu Savaş Bulut, bu yılki turnuvada Türkiye'ye şampiyonluk getirmeyi hedefliyor.

Dünyanın en üst seviyedeki bilardocularının katılımıyla haziranda Güney Kore'de düzenlenecek PBA Tur'da yer alacak Bulut, çalışmalarını sürdürüyor.

Önceki turnuvada ilk setin ikinci istekasında 15 sayı çekerek seti 1 istekada bitirme başarısı göstererek "mükemmel isteka" olarak adlandırılan başarıya ilk kez ulaşan sporcu olan Bulut, başarısını şampiyonlukla taçlandırmak istiyor.

"Türk bilardomuz en üst seviyede ve başarıdan başarıya koşuyor"

Savaş Bulut, AA muhabirine, PBA'da bu yıl hedefinin geçmiş yıllarda başaramadığı şampiyonluğa ulaşmak olduğunu söyledi.

Kore'de profesyonel bilardo liginin 3 yıl önce kurulduğunu ve Türkiye'den 3 katılımcının ülkeyi temsil ettiğini aktaran Bulut, "Bu yıl dördüncü sezonumuz. Geçtiğimiz 3 sezonda iyi performanslar sergiledik. Benim ve Birol arkadaşımızın birer yarı finali oldu ama bizim için bunlar yeterli değil. En büyük hedefimiz şampiyonluk. Bunun için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Haziran ayı itibarıyla da yeni sezona başlayacağız. Bu yıl iyi performanslar bekliyoruz. " diye konuştu.

Bulut, Türkiye'de bilardo sporunun büyük ilerleme kaydettiğine işaret ederek, "Türk bilardocular inanılmaz derecede başarılı. Milli takımlar düzeyinde dünya şampiyonluğu ve Semih Saygıner'in Dünya Kupası örneklerimiz var. Türk bilardomuz en üst seviyede ve başarıdan başarıya koşuyor çünkü gerçekten Türkiye'de iyi bir federasyon var. Gençlere yatırım yapan bir federasyon var. Avrupa Şampiyonası'nda U21 ve U17 kategorilerinde Türk sporcularımız şampiyon oldu. Bu da federasyonun çok doğru adımlar attığı gösteren bir olgu. Bunlar çok önemli kazançlar." ifadelerini kullandı.

Ailelere çocuklarını spora yönlendirme çağrısında bulunan Bulut, "Bunu sadece bilardo olarak da öngörmüyorum. Çocuklarımızın özgüven kazanmaları, hayata hazırlanmaları için kesinlikle bir spor dalıyla ilgilenmesi lazım. Bilardo da bunlardan biri. Bir aile gelir de bize 'Çocuğumu alın yetiştirin derse' biz buna her zaman hazırız." dedi.