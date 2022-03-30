Son dakika haberi | Göksel Gümüşdağ: Ligin zirvesinde oyunuyla öne çıkan bir Trabzonspor var

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (DHA) - Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Kulüpler Birliği'nin bugün Maslak'taki merkezinde gerçekleştirilen toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Gümüşdağ, "Ligin tesciliyle ilgili bir sorun olmaması lazım. Ligin zirvesinde, oyunuyla öne çıkan bir Trabzonspor var. Hakkıyla orada. Aynı şekilde Konyaspor hak ettiği yerde ve inanılmaz bir mücadele veriyor" dedi.

Gümüşdağ, ligin tescili için sorular soruya da şu cevabı verdi: "Ligin tesciliyle ilgili bir sorun olmaması lazım. Ligin zirvesinde, oyunuyla öne çıkan bir Trabzonspor var. Hakkıyla orada. Aynı şekilde Konyaspor hak ettiği yerde ve inanılmaz bir mücadele veriyor. Bu mücadeleye böyle bir şey karıştırmak doğru olmaz. Ligin tescil edilmemesiyle ilgili bir sorun olacağını düşünmüyorum."