Son dakika haberi | Altay enseyi karartmadı

Spor Toto 1'inci Lig'in açılış maçında evinde Yılport Samsunspor'a 2-0 mağlup olan Altay, sezona yenilgiyle başlamasına rağmen 90 dakika sonunda taraftarının alkışıyla moral buldu. Süper Lig'den düştükten sonra 1'inci Lig'deki hedefini kümede kalmak olarak belirleyen ve transfer yasağının etkisiyle sahaya 5 altyapı oyuncusuyla çıkan siyah-beyazlı takım, iddialı rakibi karşısında oyunun bazı bölümlerinde olumlu sinyaller verdi. Maçtan önce antrenman ziyareti yaparak futbolculara moral veren Altay taraftarları, Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda da takıma tam destek verdi. Genç futbolcuları her hata yaptıklarında alkışlarla motive eden 12'nci adam, mağlubiyetin ardından tüm takımı tribünlere çağırıp moral aşıladı.

"Olumsuz bakacak bir durum yok, bu takımın transfer yasağı var" diyen Altay Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, "Elimizdeki oyuncu grubu bu. Çok iyi mücadele ettiler ve iyi oynadılar. İlk defa profesyonel olanlar, 17-18 yaşında oyuncular var. Bu ligde ilk kez oynayanlar var. Tecrübeli futbolcularımız da 15 gün önce idmanlara başladı. Samsunspor gibi ligin en iyi takımlardan biriyle başa baş mücadele ettiler, zaman zaman daha iyi bir görüntü verdik. Final paslarını, sonuca gidecek anları yapamadık. Ben takımın gösterdiği performanstan memnunum. Takım halinde iyi bir görüntü verdik. Her geçen gün üstüne koyarak gideceğiz. Marco, Naderi, Özgür takımla idmanlara başladı. Deniz Kadah da gelecek. Onların katılımıyla daha bir ekip olacağız. İnşallah taraftarımızı mutlu edeceğiz" dedi.