Son dakika haber | Teknik Direktörü Biçer taraftardan zaman istedi

Son dakika haberler: Eskişehirspor Teknik Direktörü Cüneyt Biçer, yeni sezondaki alınan ilk mağlubiyetle ilgili olarak, "Futbolun içerisinde kazanmak da, kaybetmek de var, futbolcularımız için zaman istiyorum.

Eskişehirspor Teknik Direktörü Cüneyt Biçer, yeni sezondaki alınan ilk mağlubiyetle ilgili olarak, "Futbolun içerisinde kazanmak da, kaybetmek de var, futbolcularımız için zaman istiyorum. 19,2 gibi yaş ortalamasına sahip bir ekibimiz var" dedi.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Eskişehir Şubesi tarafından Eskişehirspor Teknik Direktörü Cüneyt Biçer ve teknik ekibinin katılımı ile bir basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda, Eskişehirspor'un ilk maçı başta olmak üzere Türkiye Kupası rakibi ve genel anlamda bir değerlendirme yapıldı.

Ligin henüz çok yeni başladığını ve daha oynanmamış 33 maç olduğunu belirten Eskişehirspor Teknik Direktörü Cüneyt Biçer, "Futbolun içerisinde kazanmak da var kaybetmek de var. Her maçın sonunda böyle uçlarda yaşarsak büyük hayal kırıklıkları yaşanabilir" şeklinde konuştu.

"Futbolcularımız için zamana ihtiyacımız var"

"Gerçeklikten uzaklaşmamak lazım" diyen Biçer, "Genel olarak 19,2 gibi yaş ortalamasına sahip bir ekibimiz var. Onur Bayramoğlu'nu dışarıda bıraktığımızda en büyük oyuncumuzun yaşı 25'tir. Oyuncularımızdan bazıları henüz U19 bile oynamadan şu an A Takım ile mücadelelere çıkıyor. Böyle bir yapı içerisinde acemilikler gayet normal bir durum. Bu süreç içerisinde genç oyuncuların kendilerini göstermek istemesi, bize artı yönde sinyaller katıyor. Başladığımız noktadan çok daha öndeyiz. Maçın son dakikalarını getirebilecek ve özellikle saha içerisinde bize zaman kazandırabilecek tecrübede futbolcularımız için zamana ihtiyacımız var" dedi.

"Agresif oyunu ben de istiyorum"

Üst üste maçlar kazanıldığında tüm tepkilerin terse döneceğini ve her şeyin daha güzele gideceğini ifade eden antrenör Biçer, "Gelişmekte olan bir oyuncu gurumuz ile zor olan her şeyin üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Bizim en çok zorlandığımız nokta, gençlerin enerjisini sahada gösterebilmeleridir. Eğer kavga anlamında gösterdiğimiz agresifliğimizi sahadaki oyuna yansıtabilirsek bize çok daha faydalı olacaktır. Agresif oyunu ben de istiyorum. Sert bir takım olmamız bizim için avantajdır" diye ifade etti.

"Eskişehirspor olarak elimizden geleni yapacağız"

Eskişehirspor'un Türkiye Kupası'ndaki rakibinin Çankaya FK olarak belirlenmesi hakkında da açıklamalarda bulunan Biçer, "Yıllardır çalıştığım kulüplerde de dile getirdiğim üzere Türkiye Kupası 2. ve 3. lig takımları için bir eğlencedir. Eskişehirspor olarak bu turnuvada elimizden geleni tabii ki yapacağız. Fakat alt lig kulüplerinin yapıları ve sıkıntıları bellidir. Gelebilecekleri en uç nokta çeyrek final gibi gözüküyor. Senelerdir görünen tablo budur" diyerek sözlerini tamamladı. - ESKİŞEHİR