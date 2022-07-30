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Son dakika haber | Efeler 09 SFK'den 'Kaya' gibi transfer

Son dakika haber | Efeler 09 SFK'den 'Kaya' gibi transfer

Son dakika haberleri: TFF 3.Lig 3.Grup'ta mücadele edecek olan Efeler 09 Spor Futbol Kulübü, yeni sezon transfer çalışmaları çerçevesinde kadrosuna önemli bir takviye daha yaptı.

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TFF 3.Lig 3.Grup'ta mücadele edecek olan Efeler 09 Spor Futbol Kulübü, yeni sezon transfer çalışmaları çerçevesinde kadrosuna önemli bir takviye daha yaptı. Yeşil beyazlı ekibip, kariyerinde Manisa FK, Göztepe, Aydınspor 1923 ve Fethiyespor gibi takımlarda şampiyonluk yaşayan 35 yaşındaki 10 numara pozisyonunda oynayan Umut Kaya'yı renklerine bağladı.

Daha önce Alanyaspor, Göztepe, Sarıyer, Turgutluspor, Aydınspor 1923, Menemen Belediyespor, Manisa FK, Çorum FK ve Fethiyespor'da top koşturan tecrübeli futbolcu, 2.Lig'de Göztepe'de ve 3.Lig'de Manisa FK, Aydınspor 1923 ve Fethiyespor'da şampiyonluk sevinci yaşadı. Son olarak geçen sezon Fethiyespor'da forma giyen yeni transfer Umut Kaya, Muğla ekibinin şampiyonluğunda büyük katkı sağladı.

Efeler 09 SFK Başkanı Eymen Atay, "Yeni sezonda yeşil beyazlı formamızı giyecek olan oyuncumuz Umut Kaya'ya hoş geldin diyor, efe armamız altında başarılar diliyorum" dedi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Fethiyespor Futbol Efeler Spor Haberler Son Dakika

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