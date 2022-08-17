Son dakika haber... Boluspor, Gençlerbirliği maçında kazanmak istiyor

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Boluspor'un teknik direktörü Sait Karafırtınalar, gelecek maç karşılaşacakları Gençlerbirliği maçının zor geçeceğini belirterek, "Ligin genç ve diri takımlarından birisiyle oynayacağız. Kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi.

Boluspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı. Kendi evinde ligin ilk karşılaşmasına çıkacak olan kırmızı-beyazlı ekip, buradan da 3 puanla ayrılarak galibiyet serisi yakalamak istiyor. Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, ligdeki takımların tam olarak hazır olmadığını belirterek, "Hiçbir takımın fiziksel olarak ve takım oyunu anlamında hazır olmadığını gördük. Milli takım arasına kadar bu iniş çıkışlar her takımda görülecek. Kolay olmayacak ama oturduktan sonra ligde çok kaliteli isimler var. Çok ciddi yatırım yapan takımlar var. Biz de bunlardan birisiyiz. İlerleyen haftalarda daha iyi oyunlar ve skorlar olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Gençlerbirliği maçı ile ilgili de konuşan Karafırtınalar, "Geçen hafta ligin en diri iki takımı oynadı, Gençlerbirliği ile Altınordu. Seyir zevki açısından güzel bir maç oldu. Zor bir maç olacak. Ligin genç ve diri takımlarından birisiyle oynayacağız. Ona göre bizim de planlarımız var. Kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz" diye konuştu.