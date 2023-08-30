Son Dakika: Filenin Sultanları, çeyrek finalde Polonya'yı 3-0 yenerek Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi

A Milli Kadın Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Polonya ile karşılaştı. Filenin Sultanları rakibini 3-0 yenerek Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi.Yarı finalde A Milli Kadın Voleybol takımımızın rakibi İtalya olacak.

SET VERMEDİK

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Paleis 12 Salonu'nda oynanan dev müsabakada, Ay-yıldızlı ekibimiz ilk seti 25-23 alarak 1-0 öne geçti. Filenin Sultanları, 2. seti ise 25-22'lik skorla kazandı. 3. sette de rakibine göz açtırmayan Filenin Sultanları, seti 25-18 maçı da 3-0 kazanarak Avrupa Şampiyonası'nda üst üste 5. kez yari finale yükseldi.

YARI FİNAL 1 EYLÜL'DE

Brüksel, 1 Eylül Cuma günü oynanacak yarı final ve 3 Eylül Pazar günü yapılacak final karşılaşmalarında da ev sahibi olacak.

SETLER;