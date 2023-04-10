Son Dakika: Fenerbahçe, geriye düştüğü maçta Karagümrük'ü deplasmanda 2-1 mağlup etti

Son dakika: Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, ilk yarısını 1-0 geride kapattığı mücadeleden ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-1 galip ayrıldı. Ligde son olarak Beşiktaş'a derbide mağlup olan Jorge Jesus'un öğrencileri bu deplasmandan 3 puan alarak yarışa tutundu. Karagümrük'ün 11 maçlık yenilmezlik serisi de son buldu.

Süper Lig'in 28. haftası kritik bir karşılaşmaya sahne oldu. Fenerbahçe deplasmanda Fatih Karagümrük'ü Miha Zajc ve Attila Szalai'nin kaydettiği gollerle 2-1 mağlup etti.

İLK GOL OZDOEV'DEN

Karagümrüklü Ebrima Colley maçın 24. dakikasında ceza sahasından şutunu çekti ama Altay Bayındır topu sektirdi. Geriden gelen Magomed Ozdoev topu ağlara gönderdi ve Karagümrük 1-0 öne geçti.

ZAJC'TAN ŞAHANE GOL

Karşılaşmanın 51. dakikasında ceza sahası dışında önüne düşen topa gelişine vuran Zajc, kaleciyi çaresiz bıraktı. Dışarıya çıkacak gibi gözüken topun içeri düşmesi ağızları açık bıraktı.

SON SÖZÜ SZALAİ SÖYLEDİ

Konuk ekip Fenerbahçe'de Attila Szalai, Arda Güler'in kullandığı kornere iyi yükseldi ve kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Sarı-lacivertliler, bu golle derin bir nefes aldı.

SERİ BİTTİ

Ligde 11 maçtır yenilgi yüzü görmeyen İstanbul temsilcisi Fatih Karagümrük'ün bu serisi Fenerbahçe mağlubiyetiyle son bulmuş oldu.

GELECEK HAFTA ANKARAGÜCÜ

Süper Lig'de gelecek hafta VavaCars Fatih Karagümrük, Hangi Kredi Ümraniyespor'u ağırlayacak. Fenerbahçe, Ankaragücü'nü konuk edecek.

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