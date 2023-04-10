Son Dakika: Fenerbahçe, geriye düştüğü maçta Karagümrük'ü deplasmanda 2-1 mağlup etti
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Son dakika: Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, ilk yarısını 1-0 geride kapattığı mücadeleden ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-1 galip ayrıldı. Ligde son olarak Beşiktaş'a derbide mağlup olan Jorge Jesus'un öğrencileri bu deplasmandan 3 puan alarak yarışa tutundu. Karagümrük'ün 11 maçlık yenilmezlik serisi de son buldu.
Süper Lig'in 28. haftası kritik bir karşılaşmaya sahne oldu. Fenerbahçe deplasmanda Fatih Karagümrük'ü Miha Zajc ve Attila Szalai'nin kaydettiği gollerle 2-1 mağlup etti.
Karagümrüklü Ebrima Colley maçın 24. dakikasında ceza sahasından şutunu çekti ama Altay Bayındır topu sektirdi. Geriden gelen Magomed Ozdoev topu ağlara gönderdi ve Karagümrük 1-0 öne geçti.
Karşılaşmanın 51. dakikasında ceza sahası dışında önüne düşen topa gelişine vuran Zajc, kaleciyi çaresiz bıraktı. Dışarıya çıkacak gibi gözüken topun içeri düşmesi ağızları açık bıraktı.
Konuk ekip Fenerbahçe'de Attila Szalai, Arda Güler'in kullandığı kornere iyi yükseldi ve kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Sarı-lacivertliler, bu golle derin bir nefes aldı.
Ligde 11 maçtır yenilgi yüzü görmeyen İstanbul temsilcisi Fatih Karagümrük'ün bu serisi Fenerbahçe mağlubiyetiyle son bulmuş oldu.
Süper Lig'de gelecek hafta VavaCars Fatih Karagümrük, Hangi Kredi Ümraniyespor'u ağırlayacak. Fenerbahçe, Ankaragücü'nü konuk edecek.
- 1- (63) Galatasaray (26 Maç)
- 2- (57) Fenerbahçe (26 Maç)
- 3- (55) Beşiktaş (27 Maç)