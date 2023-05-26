Son Dakika: Fenerbahçe, Arda Güler'in sözleşmesini 2025 yılına dek uzattı
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Son dakika: Fenerbahçe, Arda Güler'in sözleşmesinin 2025 yılına kadar uzatıldığını TFF'ye bildirdi.
Fenerbahçe, genç yeteneği Arda Güler ile olan sözleşmesini uzattı. TFF'ye yapılan bildiride Arda'nın 2025 yılına dek mukavelesinin uzatıldığı açıklandı.
SERBEST KALMA MADDESİ DETAYI YOK
Fenerbahçe'den yapılan bildirimde "1500 dakika oynamazsa 5 milyon euroya serbest kalır" maddesinin kaldırılıp kaldırılmadığına dair bilgi paylaşılmadı.
1308 DAKİKADA 6 GOL 5 ASİST
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 32 resmi karşılaşmaya çıkan Arda Güler, 6 gol ve 5 asistlik bir performans ortaya koydu. Genç on numara, toplam 1308 dakika süre aldı.