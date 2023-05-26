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Son Dakika: Fenerbahçe, Arda Güler'in sözleşmesini 2025 yılına dek uzattı

Spor Haberleri

Son dakika: Fenerbahçe, Arda Güler'in sözleşmesinin 2025 yılına kadar uzatıldığını TFF'ye bildirdi.

Fenerbahçe, genç yeteneği Arda Güler ile olan sözleşmesini uzattı. TFF'ye yapılan bildiride Arda'nın 2025 yılına dek mukavelesinin uzatıldığı açıklandı.

SERBEST KALMA MADDESİ DETAYI YOK

Fenerbahçe'den yapılan bildirimde "1500 dakika oynamazsa 5 milyon euroya serbest kalır" maddesinin kaldırılıp kaldırılmadığına dair bilgi paylaşılmadı.

Son Dakika: Fenerbahçe, Arda Güler'in sözleşmesinin 2025 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

1308 DAKİKADA 6 GOL 5 ASİST

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 32 resmi karşılaşmaya çıkan Arda Güler, 6 gol ve 5 asistlik bir performans ortaya koydu. Genç on numara, toplam 1308 dakika süre aldı.

Son Dakika: Fenerbahçe, Arda Güler'in sözleşmesinin 2025 yılına kadar uzatıldığını açıkladı

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Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Arda Güler Fenerbahçe Spor Haberler Son Dakika

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