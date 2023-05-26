Son Dakika: Fenerbahçe, Arda Güler'in sözleşmesini 2025 yılına dek uzattı

Fenerbahçe, genç yeteneği Arda Güler ile olan sözleşmesini uzattı. TFF'ye yapılan bildiride Arda'nın 2025 yılına dek mukavelesinin uzatıldığı açıklandı.

SERBEST KALMA MADDESİ DETAYI YOK

Fenerbahçe'den yapılan bildirimde "1500 dakika oynamazsa 5 milyon euroya serbest kalır" maddesinin kaldırılıp kaldırılmadığına dair bilgi paylaşılmadı.

1308 DAKİKADA 6 GOL 5 ASİST

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 32 resmi karşılaşmaya çıkan Arda Güler, 6 gol ve 5 asistlik bir performans ortaya koydu. Genç on numara, toplam 1308 dakika süre aldı.