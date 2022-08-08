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Son Dakika: Dries Mertens resmen Galatasaray'da! İşte sözleşme detayları

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Son dakika: Galatasaray, Napoli'den ayrıldıktan sonra serbest statüde bulunan Dries Mertens ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı-kırmızılılar, Belçikalı golcüye 2022-2023 sezonunda net 2 milyon 900 bin euro, imza ücreti olarak ise 1 milyon 100 bin euro ödeyecek.

Galatasaray Kulübü, son olarak İtalya'nın Napoli takımında forma giyen 35 yaşındaki Belçikalı forvet Dries Mertens ile 1+1 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.

Son Dakika: Dries Mertens resmen Galatasaray'da! İşte sözleşme detayları

İMZA ÜCRETİ 1 MİLYON 100 BİN EURO

Sarı-kırmızılıların KAP'a yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcu Dries Mertens ile 1+1 sezon opsiyonlu olmak üzere transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcuya 2022-2023 sezonundan net 2.900.000 Euro sezonluk ücret ile 1.100.000 Euro net imza ücreti ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.

Son Dakika: Dries Mertens resmen Galatasaray'da! İşte sözleşme detayları

Haberler.com - Spor

Dries Mertens Galatasaray Spor Haberler Son Dakika

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