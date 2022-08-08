Son Dakika: Dries Mertens resmen Galatasaray'da! İşte sözleşme detayları

Son dakika: Galatasaray, Napoli'den ayrıldıktan sonra serbest statüde bulunan Dries Mertens ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı-kırmızılılar, Belçikalı golcüye 2022-2023 sezonunda net 2 milyon 900 bin euro, imza ücreti olarak ise 1 milyon 100 bin euro ödeyecek.