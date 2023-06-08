Son Dakika: Bodrumspor'u 2-1 mağlup eden Pendikspor, Süper Lig'e yükselen son takım oldu
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Son dakika: Spor Toto 1. Lig Play-off final maçında Bodrumspor'u 2-1 mağlup eden Pendikspor, Spor Toto Süper Lig'e yükselen son takım oldu.
Süper Lig'e çıkacak son takımın belli olacağı Spor Toto 1. Lig Play-off final maçında Pendikspor ile Bodrumspor karşı karşıya geldi. Heyecan seviyesi yüksek olan mücadeleyi Pendikspor, 2-1 kazanarak Süper Lig'e çıkmayı başardı.
Maça hızlı başlayan Pendikspor, 29'uncu dakikada Regattin'in penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.
Regatti'nin penaltı golünden sonra vitesi daha da arttıran İstanbul temsilcisi, 31'inci dakikada Thuram'ın kaydettiği golle durumu 2-0'a getirdi.
İlk yarının son anlarında farkı azaltmak isteyen Bodrumspor, 39'uncu dakikada rakip oyuncu Hasan Hatipoğlu'nun ters vuruşunda kendi ağlarını bulmasıyla farkı 1'e indirdi. Durum 2-1.
İkinci yarıda oyuna ortak olmak isteyen Bodrumspor'da rakibinin bacağına basan Süleyman, 62'inci dakikada direkt kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.