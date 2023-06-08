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Son Dakika: Bodrumspor'u 2-1 mağlup eden Pendikspor, Süper Lig'e yükselen son takım oldu

Spor Haberleri

Son dakika: Spor Toto 1. Lig Play-off final maçında Bodrumspor'u 2-1 mağlup eden Pendikspor, Spor Toto Süper Lig'e yükselen son takım oldu.

Süper Lig'e çıkacak son takımın belli olacağı Spor Toto 1. Lig Play-off final maçında Pendikspor ile Bodrumspor karşı karşıya geldi. Heyecan seviyesi yüksek olan mücadeleyi Pendikspor, 2-1 kazanarak Süper Lig'e çıkmayı başardı.

Son Dakika: Bodrumspor'u 2-1 mağlup eden Pendikspor, Süper Lig'e yükselen son takım oldu.

Maça hızlı başlayan Pendikspor, 29'uncu dakikada Regattin'in penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.

Son Dakika: Bodrumspor'u 2-1 mağlup eden Pendikspor, Süper Lig'e yükselen son takım oldu.

Regatti'nin penaltı golünden sonra vitesi daha da arttıran İstanbul temsilcisi, 31'inci dakikada Thuram'ın kaydettiği golle durumu 2-0'a getirdi.

Son Dakika: Bodrumspor'u 2-1 mağlup eden Pendikspor, Süper Lig'e yükselen son takım oldu.

İlk yarının son anlarında farkı azaltmak isteyen Bodrumspor, 39'uncu dakikada rakip oyuncu Hasan Hatipoğlu'nun ters vuruşunda kendi ağlarını bulmasıyla farkı 1'e indirdi. Durum 2-1.

Son Dakika: Bodrumspor'u 2-1 mağlup eden Pendikspor, Süper Lig'e yükselen son takım oldu.

İkinci yarıda oyuna ortak olmak isteyen Bodrumspor'da rakibinin bacağına basan Süleyman, 62'inci dakikada direkt kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Son Dakika: Bodrumspor'u 2-1 mağlup eden Pendikspor, Süper Lig'e yükselen son takım oldu.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Pendikspor Spor Spor Haberler Son Dakika

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