Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika: Aslan, Kadıköy'de liderliği perçinledi! Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti

Spor Haberleri

Son dakika: Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu galibiyetle puanını 39'a yükselterek liderliğini perçinledi ve ezeli rakibinin 4 puan önüne geçti.

Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig'in 18. haftasında Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Sonucu merakla beklenen derbide gülen taraf sarı-kırmızılılar oldu.

Mücadelenin ilk dakikalarına iyi başlayan Fenerbahçe, daha sonra oyun üstünlüğünü Galatasaray'a kaptırdı. Sarı-kırmızılılar, 32. dakikada Sergio Oliveira'nın golüyle maçta 1-0 öne geçti. İlk yarıda başka gol olmayınca Galatasaray, soyunma odasına önde girdi.

Son Dakika: Aslan, Kadıköy'de liderliği perçinledi! Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti

Karşılaşmada Galatasaray'ı öne geçiren golü atan Sergio Oliveira ise tarihe geçti. Yıldız futbolcu, ezeli rekabette Fenerbahçe filelerini havalandıran ilk Portekizli futbolcu oldu.

Son Dakika: Aslan, Kadıköy'de liderliği perçinledi! Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti

İkinci yarı oyuna dengeyi getirmek isteyen Fenerbahçe, Galatasaray kalecisi Muslera'ya takıldı. Sarı-lacivertlilerin ataklarında kalesini gole kapayan Uruguaylı eldiven, Fenerbahçe'nin skora dengeyi getirmesini engelledi. 78. dakikada ise sahneye bu kez Kerem Aktürkoğlu çıktı. Milli futbolcu, Kadıköy'de farkı 2'ye çıkaran golü attı. Galatasaray'da son sözü ise 90+10. dakikada Icardi söyledi. Sarı-lacivertlilerde 86. dakikada İrfan Can Kahveci gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Dev derbide Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti.

Son Dakika: Aslan, Kadıköy'de liderliği perçinledi! Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti

Bu sonuçla Galatasaray, Süper Lig'de liderliğini perçinledi. Sarı-kırmızılılar, en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 4'e yükseltti.

İlgili Haberler
Fenerbahçe'den derbide koreografi şov! İşte 3 tribünde yer alan çarpıcı pankartlarFenerbahçe'den derbide koreografi şov! İşte 3 tribünde yer alan çarpıcı pankartlar
Derbide neler oldu neler! 2 dakika içinde yaşananları herkes ağzı açık izlediDerbide neler oldu neler! 2 dakika içinde yaşananları herkes ağzı açık izledi
Derbide Kadıköy'ün buz kestiği an! Fenerbahçe taraftarının dünya başına yıkıldıDerbide Kadıköy'ün buz kestiği an! Fenerbahçe taraftarının dünya başına yıkıldı
Jorge Jesus'u vatandaşı yaktı! Galatasaray'ın Portekizli yıldızı Kadıköy'de tarihe geçtiJorge Jesus'u vatandaşı yaktı! Galatasaray'ın Portekizli yıldızı Kadıköy'de tarihe geçti
Görüntü ortaya çıktı! Hakem Halil Umut Meler'in derbide yaptığı hareket kıyameti koparttıGörüntü ortaya çıktı! Hakem Halil Umut Meler'in derbide yaptığı hareket kıyameti koparttı
Derbi sonrası büyük olay var! Stattaki logoyu gören Galatasaray cephesi çılgına döndüDerbi sonrası büyük olay var! Stattaki logoyu gören Galatasaray cephesi çılgına döndü
Yalnız bırakmadı! Derbi için Kadıköy'e giden Galatasaray takım otobüsünde sürpriz isimYalnız bırakmadı! Derbi için Kadıköy'e giden Galatasaray takım otobüsünde sürpriz isim
Derbi öncesi Kadıköy'de izdiham! Stada gelen ismi gören taraftarlar saniyeler içinde etrafını sardıDerbi öncesi Kadıköy'de izdiham! Stada gelen ismi gören taraftarlar saniyeler içinde etrafını sardı

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

Galatasaray Fenerbahçe Spor Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title