Son Dakika: Aslan, Kadıköy'de liderliği perçinledi! Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti

Son dakika: Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu galibiyetle puanını 39'a yükselterek liderliğini perçinledi ve ezeli rakibinin 4 puan önüne geçti.

Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig'in 18. haftasında Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Sonucu merakla beklenen derbide gülen taraf sarı-kırmızılılar oldu.

PERDEYİ OLIVEIRA AÇTI

Mücadelenin ilk dakikalarına iyi başlayan Fenerbahçe, daha sonra oyun üstünlüğünü Galatasaray'a kaptırdı. Sarı-kırmızılılar, 32. dakikada Sergio Oliveira'nın golüyle maçta 1-0 öne geçti. İlk yarıda başka gol olmayınca Galatasaray, soyunma odasına önde girdi.

PORTEKİZLİ TARİHE GEÇTİ

Karşılaşmada Galatasaray'ı öne geçiren golü atan Sergio Oliveira ise tarihe geçti. Yıldız futbolcu, ezeli rekabette Fenerbahçe filelerini havalandıran ilk Portekizli futbolcu oldu.

SON SÖZÜ ICARDI SÖYLEDİ

İkinci yarı oyuna dengeyi getirmek isteyen Fenerbahçe, Galatasaray kalecisi Muslera'ya takıldı. Sarı-lacivertlilerin ataklarında kalesini gole kapayan Uruguaylı eldiven, Fenerbahçe'nin skora dengeyi getirmesini engelledi. 78. dakikada ise sahneye bu kez Kerem Aktürkoğlu çıktı. Milli futbolcu, Kadıköy'de farkı 2'ye çıkaran golü attı. Galatasaray'da son sözü ise 90+10. dakikada Icardi söyledi. Sarı-lacivertlilerde 86. dakikada İrfan Can Kahveci gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Dev derbide Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti.

PUAN FARKI 4'E ÇIKTI

Bu sonuçla Galatasaray, Süper Lig'de liderliğini perçinledi. Sarı-kırmızılılar, en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 4'e yükseltti.

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