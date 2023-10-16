Son Dakika: Antalyasporlu Naldo'nun geçtiğimiz ay trafik kazası geçiren oğlu Davi hayatını kaybetti

Son dakika: Geçtiğimiz ay trafik kazası geçiren ve uzun süredir yoğun bakımda olan Antalyasporlu Naldo'nun 4 yaşındaki oğlu Davi, hayatını kaybetti.

Antalyasporlu Naldo'nun geçtiğimiz ay trafik kazası geçiren oğlu Davi hayatını kaybetti. Yoğun bakımda tedavi gören 4 yaşındaki Davi'nin yaşam savaşını kaybettiğini, Antalyaspor yaptığı açıklamayla duyurdu.

"SENİ UNUTMAYACAĞIZ DAVI"

Antalyaspor'dan yapılan açıklamada, "Seni unutmayacağız Davi! Geçtiğimiz ay kaza geçiren futbolcumuz Naldo Pereira'nın oğlu Davi'nin vefat ettiği haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Minik Davi'ye Allah'tan rahmet; futbolcumuz Naldo ve ailesi başta olmak üzere sevenleri, yakınları ve camiamıza başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi'nde 7 Eylül'de meydana gelen trafik kazasında Naldo'nun kayınpederi Walter Tilatti'nin kullandığı otomobil, kontrolsüz kavşakta başka bir araçla çarpışmış, kazada Tilatti ve eşi Alexandra Nardy ile futbolcu Naldo'nun 4 yaşındaki oğlu Davi ağır yaralanmıştı.