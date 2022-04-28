Son Dakika! Avrupa'da destan yazmaya devam ediyorlar! Anadolu Efes üst üste 3. kez Final Four'da

Turkish Airlines EuroLeague Play-Off dördüncü maçında Olimpia Milano'yu 75-70 mağlup eden Anadolu Efes, seride durumu 3-1'e getirdi ve Final Four'a yükseldi. Son şampiyon Anadolu Efes, üst üste üçüncü kez EuroLeague Final Four'a yükselme başarısı gösterdi.

MAÇA HIZLI BAŞLADIK

Pleiss'ın üçlük çizgisinin gerisinden üst üste bulduğu isabetlerle maça başlayan Anadolu Efes, Micic'in de Pleiss'a katkı vermesiyle etkili bir hücum performansı gösterirken, savunmada da sertliğini korudu ve ilk periyodu 8 sayı farkla önde kapattı: 19-11.Datome'nin devreye girmesiyle hücumda toparlanan Olimpia Milano, 17'nci dakikada, maçta ilk kez öne geçti: 34-35. Hines'ın hücum ribaundlarında Pleiss'a karşı üstünlük kurduğu bölümün ardından birçok ikinci şans sayısı yakalayan Olimpia Milano, soyunma odasına 43-42'lik üstünlükle gitti.

ÜST ÜSTE 3. KEZ FINAL FOUR GELDİ

Pleiss ve Micic'in sayılarıyla öne geçen, farkı çift haneye çıkartan Anadolu Efes'e üçlük çizgisinin gerisinden bulduğu basketlerle yanıt veren Olimpia Milano, farkı 4'e indirdi. Maçın final periyoduna 62-58'lik Anadolu Efes üstünlüğüyle gidildi.Toplamda 14-0'lık seri yakalayan Olimpia Milano, 33'üncü dakikada bir kez daha öne geçti: 62-66. Müsabakanın kalan bölümü karşılıklı basketlerle geçilirken, Anadolu Efes savunmada sertliğini artırdı ve hücumda da serbest atışlarda yüksek isabet oranı yakalayarak Olimpia Milano'yu 75-70 mağlup etti. Anadolu Efes, bu sonuçla birlikte Turkish Airlines EuroLeague'de üst üste üçüncü kez Final Four'a yükselmiş oldu.

SEYİRCİ REKORU KIRILDI

Anadolu Efes'in Olimpia Milano ile oynadığı Turkish Airlines EuroLeague Play-Off dördüncü maçında seyirci rekoru kırıldı. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı 15 bin 108 biletli seyirci takip etti. Anadolu Efes, bu sayıyla birlikte pandemi sonrasındaki süreçte Avrupa basketbolundaki seyirci rekorunu kırmış oldu.

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