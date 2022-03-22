Son Dakika: A Milli Takımımız'ın Portekiz ile oynayacağı maçı Alman hakem yönetecek! Bize iyi gelen bir isim

2022 Dünya Kupası yolunda, play-off yarı final maçında Portekiz'le oynayacağımız mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Siebert'in yöneteceği açıklandı. A Milli Takımımız, Siebert yönetiminde daha önce oynadığı iki maçı da kazandı. Son olarak Siebert'in yönettiği Karadağ maçını Ay-Yıldızlı ekip 2-1 kazanmıştı.

PERŞEMBE AKŞAMI

Portekiz-Türkiye karşılaşması, 24 Mart Perşembe günü TSİ 22.45'te Dragao Stadı'nda oynanacak. Portekiz'i elememiz halinde İtalya-Kuzey Makedonya maçının galibiyle gruplara katılmak için karşı karşıya geleceğiz.

ÖZEL MAÇ OLACAK

Milliler, Portekiz'e yenilirse aynı eşleşmenin kaybedeniyle özel maçta karşı karşıya gelecek. Bu maç 29 Mart Salı günü Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak.

A Milli Takım'ın kadrosu şöyle:

Kaleciler: Altay Bayındır, Sinan Bolat, Uğurcan Çakır

Savunma: Zeki Çelik, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Serdar Aziz, Caner Erkin, Rıdvan Yılmaz

Orta saha: Abdülkadir Ömür, Cengiz Ünder, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Dorukhan Toköz, Orkun Kökçü, Taylan Antalyalı, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Doğukan Sinik, Kerem Aktürkoğlu

Forvet: Burak Yılmaz, Enes Ünal, Serdar Dursun, Umut Bozok.