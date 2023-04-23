Son Dakika: Spor Toto 1. Lig'de şampiyon Samsunspor

Son dakika: Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Samsunspor, sahasında Keçiörengücü'nü 4-1 mağlup etti. Bu sonuçla liderliği de garantileyen Karadeniz ekibinde maçın son düdüğüyle birlikte taraftarlar sahaya girerek şampiyonluğu kutladı.