Son 4 maçının 3'ünü kazanmıştı! 1. Lig'de sürpriz istifa

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor'un Teknik Direktörü Ertuğrul Arslan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla görevinden ayrıldığını duyurdu. Kırmızı-beyazlılar, oynadığı son 4 maçta 3 galibiyet alarak çıkışa geçmişti.

  • Boluspor teknik direktörü Ertuğrul Arslan görevinden istifa etti.
  • Ertuğrul Arslan istifasını sosyal medya üzerinden yazılı açıklama ile duyurdu.
  • Boluspor son 4 maçının 3'ünü kazanmıştı.

Trendyol 1. Lig'de oynadığı son 4 karşılaşmada sahadan 3 kez galip ayrılarak yükselişe geçen Boluspor'da sürpriz bir istifa yaşandı.

ERTUĞRUL ARSLAN GÖREVİNİ BIRAKTI

Boluspor'da teknik direktörlük görevini yürüten Ertuğrul Arslan, sosyal medya üzerinden yaptığı yazılı açıklama ile görevine veda etti.

''MAHCUP ETMEMİŞ OLMANIN GURURUNU YAŞIYORUM''

Ertuğrul Arslan, kırmızı-beyazlı camiada görev yapmanın kendisi için büyük bir onur olduğunu belirterek, başkan ve yönetim kuruluna teşekkür etti. Arslan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

" Boluspor'da teknik direktörlük kariyerime başlamak, benim için çok büyük bir onur ve sorumluluktu. Bu süreçte ortaya koyduğumuz oyun ve aldığımız sonuçlarla bize güvenenleri mahcup etmemiş olmanın gururunu yaşıyorum. Öncelikle beni bu göreve layık gören Başkanımız Sayın Erdal Bayrak'a, yöneticilerimiz Mustafa Yüksel ve Ender Ofluoğlu'na, Sportif Direktörümüz Ömer Özen'e teşekkür ediyorum. Onların desteği ve güveni benim için çok değerliydi.

Birlikte çalıştığım, gelişimlerine tanıklık etmekten büyük mutluluk duyduğum oyuncularıma da ayrı bir teşekkür borçluyum. Sahada gösterdikleri karakter ve emek, bu yolculuğu benim için özel kıldı. Ve elbette, ilk günden itibaren bana sevgi ve ilgi gösteren Boluspor taraftarına, Bolu halkına, Boluspor'u takip eden emekçi basın mensuplarına sonsuz minnettarım. Bu destek, her zaman kalbimde özel bir yere sahip olacak. Bu bir veda değil, güzel anılarla dolu bir başlangıcın devamı Boluspor'a bundan sonraki yolculuğunda başarılar diliyorum."

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
