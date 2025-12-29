Somaspor'dan kötü gidişata dair açıklama: 'Bu süreci birlikte aşacağız'

TFF Nesine 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Somaspor'un Kulübü Yönetim Kurulu tarafından, son haftalarda takımın sahadaki performansı ve ligdeki konumuna ilişkin kamuoyuna yazılı bir açıklama yapıldı. Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yaşanan olumsuz sürecin sorumluluğunun kabul edildiği vurgulanırken, devre arası transfer döneminde takımın güçlendirilmesi için çalışmaların başlatıldığı ifade edildi.

Yapılan açıklamada Somaspor'un yalnızca bir futbol kulübü olmadığına dikkat çekilerek, "Somaspor, Soma'nın ortak değeri, sevinci ve gururudur. Yaşanan olumsuz gidişatın sorumluluğunu görmezden gelmeden tüm gerçekliğiyle kabul ediyoruz" denildi.

Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, teknik ekip, futbolcular ve kulüp çalışanlarıyla birlikte sürecin en sağlıklı şekilde aşılması için yoğun bir çalışma yürütüldüğü belirtilerek, hiçbir sorunun halının altına süpürülmediği, tüm başlıkların masaya yatırılarak çözüm odaklı adımlar atıldığı kaydedildi.

Devre arası transfer dönemine de değinilen açıklamada, takımın ihtiyaç duyduğu mevkilere mücadele gücü yüksek ve Somaspor formasının ağırlığını taşıyabilecek futbolcuların kadroya katılması için çalışmaların başladığı ifade edildi. Teknik heyetin raporları ve kulübün mali gerçekleri doğrultusunda nokta atışı transferlerle rekabet gücünün artırılmasının hedeflendiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca takım içi motivasyonu yükseltecek, saha içi disiplini ve oyun bütünlüğünü güçlendirecek adımların da kararlılıkla atıldığı belirtilerek, bu sürecin geçici olduğu ve Somaspor'un yeniden ayağa kalkacak güce ve karaktere sahip olduğuna olan inancın tam olduğu vurgulandı.

Yerel destek konusuna da değinilen açıklamada, kulübün hak ettiği ölçüde destek göremediği ifade edilerek, "İlçemizde faaliyet gösteren birçok iş insanı ve şirketin bu zorlu süreçte Somaspor'u yalnız bırakması camiamızı derinden üzmektedir. Kulübün ayakta kalması ve güçlenmesi yalnızca yönetimin değil, kentin tüm dinamiklerinin ortak sorumluluğudur" denildi.

Somaspor taraftarına da özel vurgu yapılan açıklamada, en büyük gücün her şartta takımının yanında olan taraftar olduğu belirtilerek, taraftarlardan bu süreçte de kulübe olan inançlarını korumaları ve takımlarına destek vermeye devam etmeleri istenirken, yapıcı eleştirilerin her zaman dikkate alındığı ifade edildi.

Somaspor Kulübü Yönetim Kurulu açıklamasının sonunda, göreve geldikleri ilk gündeki sorumluluk ve kararlılıkla kötü gidişatı tersine çevirmek için var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini belirterek, Soma'daki tüm iş insanları ve kurumları kulübe sahip çıkmaya davet etti. - MANİSA