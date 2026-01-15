Haberler

Somaspor stoper Muhammet'i kadrosuna dahil etti

Güncelleme:
Düşme hattındaki Somaspor, Gebzespor'u yenerek kümede kalma umutlarını artırırken, stoper Muhammet Özkal ile sözleşme imzaladı. 26 yaşındaki oyuncu, sezonun ilk yarısında Karaman FK'da mücadele etti.

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ikinci yarının ilk haftasında Gebzespor'u deplasmanda 1-0 yenerek kümede kalma umutlarını artıran düşme hattındaki Somaspor, stoper Muhammet Özkal'ı renklerine bağladı. Siyah-beyazlılarla resmi sözleşmeye imza atan 26 yaşındaki oyuncu son olarak Karaman FK forması giydi. Sezonun ilk yarısında Karaman FK ile 16 maça çıkan Muhammet, daha önce Kocaeli Birlikspor, Körfezspor, Bodrum FK, Denizlispor ve 24 Erzincanspor'da oynadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
