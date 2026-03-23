Somaspor hazırlıklarını tamamladı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Somaspor 24 Mart Salı Günü deplasmanda oynayacağı Isparta 32 Spor Kulübü karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 29. hafta mücadelesinde Manisa ekibi Somaspor deplasmanda ISBAŞ Isparta 32 Spor Kulübü ile 24 Mart Salı Günü saat 16.00'da Isparta Atatürk Stadında karşılaşacak. Mücadele için hazırlıklarını tamamlayan Somaspor Isparta'ya hareket etti. Somaspor ligde 26 puanla 15. sırada bulunurken, Isparta 32 SK ise 48 puanla 7. sırada yer alıyor.

İki takım da birbirine üstünlük kuramadı

Ligin ilk yarısında Soma'da oynanan mücadelede 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı. İki takım arasında oynanan son 7 maçta Somaspor ve Isparta 3'er galibiyet ve 1 beraberlik alarak aralarındaki eşitliği korurken, iki ekip arasındaki rekabetin dengede ilerlediği görüldü. - MANİSA

