Solskjaer: 'Her Yeni Sezon, Yeni Bir Başlangıçtır'

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, iyi bir kamp başlangıcı yaptıklarını belirterek, "Her yeni sezon, yeni bir başlangıçtır" dedi.

Beşiktaş'ta Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer, Avusturya kampındaki antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sezon başında takımla birlikte kampa başlamanın avantajlarından bahseden Solskjaer, "Kamp için sabırsızlanıyorum. Sezon ortası geldiğiniz zaman işler biraz zor oluyor. Sezon başında takım ile kampa başladığınız zaman sizin kurduğunuz takım olur. Sizin tercih ettiğiniz şeyler olur. Sizin düşünce yapınız ve prensipleriniz devreye girer. Ben takıma baktığım zaman, oyuncuların gözlerine baktığım zaman o enerjiyi ve hırsı görüyorum. Çok iyi durumdayız. Herkes hırslı, Kulübümüz çok iyi bir durumda. İyi oyuncular, ilginç oyuncular transfer ediyoruz. Kiralıktan iyi oyuncularımız döndü. Onları görmek için sabırsızlanıyorum. Yeni aldığımız oyunculardan çok mutluyum. Kiralıktan dönen oyunculardan da çok mutluyum. Yeni gelenleri, kiralıktan dönenleri ve burada olan oyuncuları birbirlerine entegre etme sürecindeyiz. Takıma kazandırma sürecindeyiz. Takım çok sıkı çalışacak. Önümüzde birkaç hafta var. Çok sıkı ve yoğun çalışacağız. Başarılı geçecek bir sezonun temellerini, altyapısını burada sıkı çalışarak oluşturacağız" diye konuştu.

"Her yeni sezon yeni bir başlangıçtır"

UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakiplerinden Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk hakkında da konuşan Norveçli çalıştırcı, "Shakhtar Donetsk karşılaşması mücadeleci bir maç olacak. Bir meydan okuma olacak. Arda Turan'ı zaten tanıyoruz. Zor bir maç olacak ancak iyi bir şekilde hazırlanacağız. Bizim odağımız tabii ki Shakhtar Donetsk maçı olacak ama burada bütün sezonun hazırlığını da çok iyi bir şekilde yapacağız" şeklinde konuştu.

Taraftarlara da teşekkür eden 52 yaşındaki teknik adam, "Taraftarlarımız buraya gelip takımımızı destekliyorlar. Bu sezon için hepsinin inancı tam olmalı. Her yeni sezon, yeni bir başlangıçtır. Herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL