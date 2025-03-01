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Solskjaer'den dikkat çeken galibiyet yorumu: Beşiktaş karakterini gösterdik

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Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, 2-0'lık Kayserispor galibiyetini ardından konuştu. İlk ve ikinci yarı arasında fark olduğunu belirten Solskjaer, "İlk yarı iyi oynadık, iyi fırsatlar yakaladık, daha fazla gol atabilirdik. İkinci yarıda rakip bizden daha iyiydi ama bugün Beşiktaş karakterini gösterdik. İyi top oynamadık ama savaşma ruhumuz çok iyiydi" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Kayserispor'u 2-0 yendi. Siyah beyazlıların teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, müsabakanın ardından galibiyeti değerlendirdi.

"BEŞİKTAŞ KARAKTERİNİ GÖSTERDİK"

Karşılaşmanın ardından beIN SPORTS'a konuşan Ole Gunnar Solskjaer'in açıklamaları şu şekilde;

"3 puan en önemlisi bugün. Maç farklıydı, ilk ve ikinci yarı arasında fark var. İlk yarı iyi oynadık, iyi fırsatlar yakaladık, daha fazla gol atabilirdik. İkinci yarıda rakip bizden daha iyiydi ama bugün Beşiktaş karakterini gösterdik. İyi top oynamadık ama savaşma ruhumuz çok iyiydi. Herkes çok iyi anlamda savunma yaptı, herkes savaştı. Bu ruh açısından iyi olduğumuzu gösterdik bugün.

"İKİNCİ YARIDAKİ DÜŞÜŞÜN SEBEBİ YORGUNLUK"

  • İkinci devrede olmayan neydi, nasıl değerlendirir?

Bir haftada neredeyse 3 maç oynadık. Bunun yorgunluğu olabilir. İlk yarıda çok iyi bastık, ikinci yarıda topu rakibe verdik. Belki yorgunluktandır. İkinci yarıda rakip Kayserispor çok boş oyuncu buldu, rakibimize fırsatlar verdik, geriye çekildik. Her maçta yüzde yüz iyi oynayamayız ama bugün beni mutlu eden, herkes savaştı. Bu şekilde savaşılması beni mutlu eder."

Solskjaer'den dikkat çeken galibiyet yorumu: Beşiktaş karakterini gösterdik
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMelike Taştan:

Galatasaray bunun da fişini çekecek, tabi eğer yazınki maçtaki gibi isteksiz oynamazsa.

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