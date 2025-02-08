Solskjaer'den değişmeyen maç saati için çok konuşulacak sözler

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Sivasspor'u 2-0 yendikleri maçın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Solskjaer, karşılaşma tartışma konusu olan maç saatiyle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

"ÇOK ÖNEMLİ 3 PUAN"

"Çok önemli bir 3 puan. Çok önemli bir galibiyet deplasmanda. İçeride taraftarımız bize inanılmaz güç oluyor. Bugün deplasmanda olmamıza rağmen buraya geldiler ve bu soğuk havada bize destek oldular. İnanılmaz bir atmosfer oluşturdular. Onlara teşekkür ediyorum. Bugünkü planımız oyunu domine etmek ve rakibi hataya zorlamaıktı. Çok güzel bir gol attık. 2-0'ı da bulduk. Galip geldiğimiz için çok mutluyuz.

"GENÇ OYUNCULARA SÜRE VERECEĞİM"

Çalıştık. Defansif organizasyon olarak iyi çalıştık, antrenman yaptık. Bugünkü enerjimiz önemliydi. İlk yarıda bir tehlikeli pozisyon verdik. Oyuncularımın performansımdan mutluyum. Genç oyuncular, önemli oyuncular. Onlara süre vereceğim ve destek olacağım.

TRABZONSPOR MAÇI

Çok önemli tabii ki. İyi hazırlanmamız lazım. Bir hafta süremiz var. Bu bir hafta süre içerisinde çok iyi bir şekilde çalışmamız gerekiyor. Yukarıya bakmamız gerekiyor. Üst sıralara gitmek zorundayız. Bunu biliyoruz. Sakatlıklar yüzünden belki bazı değişiklikler olabilir. Uzun bir süre var. İyi ve sıkı bir şekilde maça hazırlanacağız.

MAÇ SAATİ SÖZLERİ

Taraftar ve oyuncu sağlığı açısından bu saatte oynanması tehlikeli olabilir. Ama ben bir şeyler sayesinde değil, bir şeylere rağmen kazanmayı seven bir hocayım!

NE OLMUŞTU?

Beşiktaş, saat 19.00'da başlayan ve 2-0 kazandığı Sivasspor karşılaşması öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunmuş ve maçın saat 16.00'ya alınmasını talep etmişti. Siyah-beyazlılar, maç saatiyle ilgili talebine geri dönmeyen Türkiye Futbol Federasyonu'na şu açıklamayla tepki göstermişti;

"Net Global Sivasspor maçımızın saat değişikliği ile ilgili talebimize cevap vermeyi düşünüyor musunuz? @TFF_Org

Rakibimizin evinde oynadığı son 8 maçın saatleri

20 Ekim saat 13.30: Net Global Sivasspor-Atakaş Hatayspor

2 Kasım saat 13.30: Net Global Sivasspor-Çaykur Rizespor

24 Kasım saat 13.30: Net Global Sivasspor-Kasımpaşa

8 Aralık saat 16.00: Net Global Sivasspor-Galatasaray

21 Aralık saat 16.00: Net Global Sivasspor-Reeder Samsunspor

* 7 Ocak saat 19.00: Net Global Sivasspor-Beşiktaş

12 Ocak saat 13.30: Net Global Sivasspor-Corendon Alanyaspor

25 Ocak saat 13.30: Net Global Sivasspor-Bellona Kayserispor"

BASIN TOPLANTISI

Solskjaer, karşılaşmanın ardından BG Grup 4 Eylül Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında işe şu açıklamaları yaptı;

"Oyuncularımı tebrik ederim. Mutluyum, ligdeki durumumuz açısından deplasmanda çok önemli bir galibiyet aldığımızı söyleyebilirim. Rakibimize sadece bir fırsat verdik. O da yandan gelen bir ortada kalecimizin bir kurtarışı vardı. Emirhan ile güzel bir gol bulduk, ilk yarı oyunu kontrol ettiğimizi söyleyebilirim. Fırsatlar bulduk aslında, ofansif anlamda da ikinci yarı biraz daha savaşa döndü. Olay mücadeleye döndü ve iyi mücadele ile ikinci yarı maçı kazanmasını bildik. Zor deplasmanda önemli bir 3 puan aldığımız için mutluyum."