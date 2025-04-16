Şoke eden olay! Süper Lig'in eski gol kralı Aaron Boupendza 11. kattan düşerek hayatını kaybetti

Bir dönem Hatayspor forması giyen ve Süper Lig'de gol kralı olan Aaron Boupendza hayatını kaybetti.

11. KATTAN DÜŞTÜ İDDİASI, ÇİN POLİSİ SEBEBİ ARAŞTIRIYOR

Romanya basınının iddiasına göre Aaron Boupendza, Çin'de 11. kattan düşerek hayatını kaybetti. Aaron Boupendza'nın şüpheli ölümü sonrası Çin Polisi harekete geçti. Çin polis kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Boupendza'nın kardeşi kısa süre önce yaşadığı daireye geldi ve aralarında tartışma çıktı.

Bu tartışma sonrası 11. kattan atıldığı ihtimali üzerinde duruluyor. İkinci ihtimal olarak kazara düşme, üçüncü ihtimal olarak intihar gösterildi.

SON ANTRENMANA ÇIKMADI

Boupendza takımın son antrenmanına herhangi bir sebep gösterilmeden katılmadı ve kulüp kendisinden haber alamadı. Yıldız futbolcunun kulübü Zhejiang, Gabonlu forvetle temasa geçmeye çalıştı ancak trajik haber ortaya çıkana kadar ona hiçbir şekilde ulaşamadı. Boupendza Ocak ayında, Rapid Bükreş'ten Çin ekibi Zhejiang'a transfer olmuştu.

SÜPER LİG'DE GOL KRALI OLDU

2020-21 sezonunda Hatayspor forması giyen Aaron Boupendza, Süper Lig'de oynadığı 36 maçta 22 gol atarak kariyerinin tek gol krallığını kazanmıştı.