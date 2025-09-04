Söke 1970 SK'dan 9 Yeni Transfer

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta önceki gün 7 transfer birden açıklayan Söke 1970 SK, 2 takviye daha yaptı. Aydın ekibi son olarak Alman kulübü TSG Backnang forması giyen sol bek oyuncusu Talha Özen ve Manisa 1965 SK forması giyen 24 yaşındaki kaleci İbrahim Bağcı'yı kadrosuna kattı. Öte yandan Türkiye Kupası'nda deplasmanda Fethiyespor'a yenilerek organizasyona 1'inci Tur'da veda eden Söke 1970'te Teknik Direktör Anıl Can Yolgörmez, "Mücadeleden dolayı son derece memnunum. Sahaya genç oyuncularımızdan oluşan bir kadroyla çıktık. Bazı futbolcularımız kariyerlerinde ilk kez profesyonel bir maça çıktılar. Üst ligde mücadele eden rakibimiz son lig maçına çok yakın bir kadroyla sahadaydı. Bu şartlarda skor dışında çok şey kazandığımız bir maç oldu" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor