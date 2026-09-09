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Söke 1970 kabuk değiştirdi

Söke 1970 kabuk değiştirdi
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3'üncü Lig 2'nci Grup'taki ilk maçında deplasmanda Bursa Yıldırımspor'a 1-0 yenilen Söke 1970 SK, yeni sezona yenilenen kadrosuyla başladı.

3'üncü Lig 2'nci Grup'taki ilk maçında deplasmanda Bursa Yıldırımspor'a 1-0 yenilen Söke 1970 SK, yeni sezona yenilenen kadrosuyla başladı. Kırmızı-lacivertli takım geçen sezondan 12 oyuncusuyla yola devam ederken, dış transferde 7 takviye yaptı. Geniş bir oyuncu havuzuna sahip olduklarını ifade eden Başkan Mahmut Gözüaçık, "16'sı genç takım listesinde yer alabilecek, 23'ü ise büyük yaş kategorisinde olmak üzere toplam 39 futbolcumuz bulunmaktadır. Gelişime açık oyuncularımızı tecrübeli isimlerle bir araya getirerek rekabetçi ve alternatifli bir kadro oluşturduğumuza inanıyoruz. Bundan sonraki süreçte tüm odağımızı saha içine çevirerek Söke'mizi ve camiamızı en iyi şekilde temsil etmek için mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

Söke 1970 iç transferde Asrın Cengiz, Berhan Deniz, Cengizhan Şen, Çınar Çağda Sesli, Eren Çakır, Eren Güler, İbrahim Bağcı, Selim Emre Ön, Talha Emir Özen, Tunahan Demir, Ümit Özbay ve Yiğithan Turhan ile yola devam ederken; dış transferde Zeynullah Türkay, İdris Güneş, Cemil Devrim, Arda Gülmez, İlhan Topatar, İlhan Doğanay ve Aytuğ Yıldırım'ı kadrosuna kattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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