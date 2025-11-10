Haberler

Söğütspor, Eskişehir'de 3 Puan Kazandı

Güncelleme:
Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Bilecik temsilcisi Söğütspor, Eskişehir deplasmanında Bozanspor'u 2-0 yenerek puanını 6'ya çıkardı ve ligde 9. sıraya yükseldi.

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) Bilecik temsil eden Söğütspor, Eskişehir deplasmanında 3 puanı 2 golle hanesine yazdırdı.

BAL 5. Grup 5. hafta mücadelesinde Söğütspor, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sahası'nda Bozanspor ile karşı karşıya geldi. Alt sıraları büyük bir önemle ilgilendiren maça iyi başlayan Söğütspor, 6'ıncı dakikada Hüdai Eryiğit'in golüyle 1-0 öne geçti. Bu golden sonra ilk yarıda bulunan karşılıklı ataklar sonuçsuz kalınca ilk yarı Söğtspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı. Maçın ikinci yarısına da iyi başlayan Söğütspor, 76'ıncı dakikada Samet Çelebi'nin golüyle durumu 2-0'a getirdi. Bu gol aynı zamanda karşılaşmanında skoru oldu. Söğütspor bu galibiyetle puanını 6'ya yükselterek, 13 takımlı ligde 9'uncu sıraya yükseldi. Bozanspor ise, 3 puanla 12'inci sıradaki yerini korudu. Söğütspor ligin 6'ıncı haftasından İznikspor'u konuk edecek. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
