Söğütspor'da Savaş Akgün dönemi başladı

Haberler

Bölgesel Amatör Lig temsilcisi Söğütspor'da, teknik direktör Burak Horsaoğlu ile yollar ayrıldı. Yeni teknik direktör Savaş Akgün, kulüp başkanı Halil Güzel ve yönetimle birlikte imza töreni gerçekleştirerek göreve başladı. Akgün, şehrin desteğini hissettiğini ve başarılı bir dönem geçireceklerine inandığını belirtti.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi Söğütspor'da teknik direktörlük görevine Savaş Akgün getirildi.

BAL 5. Grup mücadele eden Söğütspor, geçtiğimiz günlerde teknik direktör Burak Horsaoğlu, yardımcı antrenör Serkan Erdem, Osman Zafer ve masör Yılmaz Kamaoğlu ile yapılan görüşmeler sonucunda karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştı. Yaşanan bu gelişmeler sonrasında teknik direktörlük görevine Savaş Akgün getirildi. Kulüp binamızda düzenlenen imza törenine, Söğütspor Kulübü Başkanı Halil Güzel ve Futbol Şube Sorumlusu Erol Uçar katıldı.

Teknik direktör Savaş Akgün'e 'hoş geldiniz' diyerek konuşmasına başlayan Başkan Halil Güzel "Hocamızın imzasıyla bugün yeni bir sayfa açıyoruz. Savaş hocamızla birlikte bundan sonra iyi bir ivme yakalayacağız. Söğüt Spor yönetim kurulu olarak biz elimizden gelen tüm çabaları gösteriyoruz. Şehir olarak yeniden kenetlenmemiz ve geçmiş yıllarda olduğu gibi tribünlerimizi doldurmamız gerekiyor. Bunu da hep beraber yapacağız. Hocamızın şu an verdiği enerji inşallah bizi daha yukarılara çıkartacak. Kendisine ve ekibine güveniyoruz. Hocamıza tekrar 'Hoş geldiniz' der ve başarılar dilerken; yollarımızı ayırdığımız Burak Horsaoğlu ve ekibine hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

"Güzel bir dönem olacağını hissediyorum"

Savaş Akgün ise kendisine yapılan sıcak karşılamadan dolayı teşekkür ederek sözlerine şöyle devam etti:

"Söğüt'e geldiğimde çok iyi karşılandım. Benim için şehrimizin desteğini hissetmek çok önemli. Çünkü bu takımın gerçek sahipleri Söğütspor taraftarları. O yüzden bana bu görevi layık gören sayın Başkanımız Halil Güzel ve yönetim kurulumuza çok teşekkür ediyorum. Açıkçası Söğütspor'a gelirken çok fazla düşünmedim. Bu teklifi aldığımda çok mutlu oldum. Bundan sonraki tek amacım; Söğütspor için ekibimle beraber vücudumda, benliğimde, kalbimde, aklımda ne varsa onları Söğütspor için vermek. Güzel bir dönem olacağını hissediyorum. Açıkçası sabırsızım, heyecanlıyım, gururluyum. Herkese çok teşekkür ediyorum." - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Haberler.com
