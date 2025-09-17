Haberler

SMS Grup Sarıyer, Yılmaz Vural ile Anlaştı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden SMS Grup Sarıyer, tecrübeli teknik direktör Yılmaz Vural ile yeniden anlaşma sağladı. Kulüp, sosyal medyadan yapılan paylaşımda Vural'ın dönüşüyle ilgili mutluluk ifade etti.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden SMS Grup Sarıyer, teknik direktörlük görevi için Yılmaz Vural ile anlaştı.

Lacivert-beyazlı kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan paylaşımında, "Tecrübeli teknik adam Yılmaz Vural yeniden Sarıyer'imizde! Türk futbolunun deneyimli ismi, daha önce de camiamıza hizmet eden Yılmaz Vural, yeniden yuvaya döndü. Saha kenarındaki enerjisi, futbol bilgisi ve Sarıyer'e olan aidiyetiyle hocamıza tekrar hoş geldin diyoruz." ifadeleri kullanıldı.

