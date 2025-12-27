SMS Grup Efeler Ligi'nde 13. Hafta Maç Sonuçları
2025-2026 sezonu SMS Grup Efeler Ligi'nde 13. hafta karşılaşmalarıyla ilk devre sona erdi. Günün maç sonuçları Gaziantep Gençlik Spor'un Rams Global Cizre Bld'yi 3-1, Halkbank'ın İstanbul Gençlik'i 3-2, İBB Spor Kulübü'nün Spor Toto'ya 1-3, Altekma'nın On Hotels Alanya Bld'yi 3-2, Bursa Büyükşehir Bld.'nin ise Galatasaray HDI Sigorta'ya 0-3 mağlup olduğu şeklinde kaydedildi.
2025-2026 sezonu SMS Grup Efeler Ligi'nde ilk devre bugün oynanan 13'üncü hafta karşılaşmalarıyla tamamlandı.
Günün sonuçları şu şekilde:
Gaziantep Gençlik Spor - Rams Global Cizre Bld: 3-1 ( 25-11, 25-14, 24-26, 25-22 )
Halkbank - İstanbul Gençlik: 3-2 (25-23, 23-25, 21-25, 25-22, 15-12)
İBB Spor Kulübü - Spor Toto: 1-3 (22-25, 25-20, 19-25,23-25)
Altekma - On Hotels Alanya Bld: 3-2 (25-18, 19-25, 18-25, 25-23, 15-10)
Bursa Büyükşehir Bld. - Galatasaray HDI Sigorta: 0-3 ( 20-25, 23-25,18-25 )
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor